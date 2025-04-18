Проте вихідні на Великдень у цих країнах трішки відрізняються – деякі громадяни відпочиватимуть довше. Про це пише 24 Канал.

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Вихідні на Великдень у Європі

Німеччина

18 квітня відзначається Страсна п’ятниця. Цього дня офіційний вихідний у всіх федеральних землях.

У неділю 20 квітня Великдень є офіційним вихідним лише в деяких землях, наприклад, у Бранденбурзі. Проте оскільки це неділя, то більшість німців цього дня і так не працюють.

Після цього йде Великодній понеділок, який є загальнонаціональним вихідним.

Чехія

18 квітня у Чехії також державне свято, тому цього дня офіційний вихідний.

У Великодній понеділок, 21 квітня, у Чехії також державне свято та офіційний вихідний. Тому чехи відпочивають 4 дні поспіль.

Словаччина

18 та 21 квітня у Словаччині також є офіційними вихідними, тому словаки отримали 4 неробочих дні підряд.

Італія

Натомість Італії лише один додатковий вихідний – у Великодній понеділок. Тобто італійці мають лише 3 вихідних дні поспіль.