Однако выходные на Пасху в этих странах немного отличаются – некоторые граждане будут отдыхать дольше. Об этом пишет 24 Канал.

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Выходные на Пасху в Европе

Германия

18 апреля отмечается Страстная пятница. В этот день официальный выходной во всех федеральных землях.

В воскресенье 20 апреля Пасха является официальным выходным только в некоторых землях, например, в Бранденбурге. Однако поскольку это воскресенье, то большинство немцев в этот день и так не работают.

После этого идет Пасхальный понедельник, который является общенациональным выходным.

Чехия

18 апреля в Чехии также государственный праздник, поэтому в этот день официальный выходной.

В Пасхальный понедельник, 21 апреля, в Чехии также государственный праздник и официальный выходной. Поэтому чехи отдыхают 4 дня подряд.

Словакия

18 и 21 апреля в Словакии также являются официальными выходными, поэтому словаки получили 4 нерабочих дня подряд.

Италия

Зато Италии только один дополнительный выходной – в Пасхальный понедельник. То есть итальянцы имеют только 3 выходных дня подряд.