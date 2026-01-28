Вже з 1 лютого частина біженців у Польщі залишиться без виплат: хто саме

У Польщі вже зовсім скоро відбудуться зміни щодо виплат батьківської допомоги за програмою "800+" – згідно з нею українські біженці можуть отримувати 800 злотих на дитину щомісяця.

Вже через 4 дні частина біженців у Польщі можуть залишитися без важливої виплати: "800+" припиняють виплачувати з 1 лютого, а поновиться допомога тільки після повторної подачі заяви, пише Rzeczpospolita.

Що потрібно знати про виплату "800+" у Польщі?

Програма "800+" спрямована на підтримку родин та допомагає частково покрити витрати на виховання дитини – зокрема на догляд за нею та задоволення її життєвих потреб. Сім'ї з дітьми мають право на допомогу з виховання дитини до 18 років, незалежно від доходу, який отримує сім'я, пише Gov.pl.

Та українським біженцям з дітьми, що претендують на виплату "800+", доведеться повторно подати заяви до Управління соціального страхування – ZUS. Окрім того, відтепер потрібно, аби батьки дитини відповідали певним вимогам від держави щодо професійної діяльності.

Зокрема, поновити виплати можуть лише такі особи:

самозайняті у бізнесі;

працюють за трудовим договором чи договором доручення;

отримують допомогу по безробіттю чи навчаються за стипендією;

спортивні чи докторські стипендіати.

Є ще кілька вимог: для осіб, що здійснюють певні види професійної діяльності, база для розрахунку пенсійних внесків та внесків на страхування по інвалідності має становити не менше, ніж 50% від мінімальної заробітної плати, що складає 2406 злотих.

А ось для решти цей поріг дещо нижчий і складає всього 30% від заробітної плати, тобто 1202 злотих. Та повністю від цієї вимоги звільнять батьків дітей з інвалідністю, та осіб, які отримують допомогу на дитину, що є громадянином Польщі.

Які документи потрібні для поновлення виплати "800+"?

Для того, аби поновити виплату, потрібно заповнити заяву, вказавши у ній номер PESEl заявника та дитини, дані щодо перетину кордону, підтвердження щодо законності перебування у Польщі. Також потрібні документи, що підтверджують відповідність вимогам щодо професійної діяльності та декларація про те, що дитина відвідує школу чи дитячий садочок у Польщі.

