Тепер по-новому: Норвегія змінює правила перебування для українських чоловіків
- Уряд Норвегії змінив правила, за якими чоловіки з України віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.
- Винятки надаються чоловікам, які звільнені від служби або не здатні її проходити, одноосібно опікуються дітьми, або прибули за програмою медичної евакуації.
Уряд Норвегії змінив правила прийому українських переселенців. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.
Тепер чоловіки повинні подавати заяву на притулок за звичайною процедурою, а винятки передбачені лише для окремих категорій. Про це повідомили в уряді Норвегії.
Дивіться також Уряд оновив правила допомоги для ВПО: що змінилося для українців у 2026 році
Що потрібно знати про нові правила?
Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому українських переселенців. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років більше не матимуть права на тимчасовий колективний захист. Вони повинні подавати заяву на притулок за стандартною процедурою.
Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила, що обмеження пов'язані з високим тиском на муніципалітети та дефіцитом житла. За її словами, уряд прагне, щоб більше українців залишалося в країні для участі в обороні та підтримки суспільства.
Винятки стосуються чоловіків, які документально звільнені від служби або не здатні її проходити, а також тих, хто одноосібно опікується дітьми, прибулих або вже перебувають у Норвегії. Крім того, осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.
Зміни не вплинуть на українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у країні.
Що потрібно знати біженцям за кордоном?
Українці за кордоном можуть отримувати паспорти в сервісних центрах VFS Global у США, Канаді та Великій Британії. Для цього зовсім не потрібно повторних візитів до консульств.
Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільше українських біженців. Проте, остання пропонує переглянути правила тимчасового захисту для українських біженців у ЄС. Зокрема, обмежити захист для працездатних чоловіків і громадян з безпечних регіонів України.
Ірландія поступово скорочує програму фінансової підтримки для розміщення українських біженців, зменшуючи виплати з 600 до 400 євро на місяць до 2027 року. Уряд країни планує змінити підхід до розміщення біженців і відмовитися від використання готелів, повертаючи їх туристичній галузі та місцевим громадам.