На кордоні з Румунією понад місяць буде тимчасово обмежений рух авто
- З 16 лютого 2026 року буде обмежено рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".
- Обмеження діятимуть до 3 квітня у будні дні з 09:00 до 16:00 лише для транспорту.
З 16 лютого у певні години буде призупинено рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". Це пов'язано з реконструкцією мосту через річку Тиса.
Обмеження триватимуть, попередньо, понад місяць. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Що відомо про обмеження на румунському кордоні?
У ДПСУ повідомили, що за даними румунської сторони, з 16 лютого 2026 року розпочнеться реконструкція мосту через річку Тиса. Через це тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на пункті пропуску "Солотвин – Сігету-Мармацієй".
Зазначається, що у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів призупинятимуть. Водночас ці обмеження не поширюються на пішохідне сполучення.
Обмеження діятимуть до 3 квітня, за попередньою інформацією ДПСУ.
Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску,
– закликали прикордонники.
Останні новини про виїзд за кордон
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що Україна та Молдова відкриють новий міжнародний пункт пропуску на кордоні. Це має допомогти збільшити пропускну спроможність вантажівок і зменшить черги на інших ділянках кордону.
Відповідно до українського законодавства першочергово кордон можуть перетинати глави іноземних держав, дипломати, люди з інвалідністю та батьки з дітьми до року за визначених умов.
За даними міністра освіти України Оксена Лісового, великих змін щодо виїзду старшокласників з країни немає, але така тенденція зберігається.