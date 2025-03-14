Таємничий ядерний бункер у Празі відкрили для екскурсій: вхід – безплатний
- У Празі відкрили для безплатних екскурсій ядерний бункер Folimanka, розташований під парком Фоліманка в районі Вршовіце.
- Екскурсії проходять раз на місяць через обмеження, пов'язані з використанням бункера як резервного укриття.
У Празі відкрили ядерний бункер Folimanka – це один із найцікавіших таємничих об'єктів Праги. Раз на місяць там тривають безплатні екскурсії.
Цей бункер розташований під парком Фоліманка в районі Вршовіце. Його збудували під час Холодної війни для захисту цивільного населення у випадку атомного удару. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.
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Коли можна відвідати ядерний бункер Folimanka
Екскурсії у цьому бункері відбуваються рідко. Це пов'язано з тим, що бункер досі перебуває у власності міста та використовується як резервне укриття. Оскільки регулярні екскурсії потребують додаткового обслуговування та ресурсів, відвідування можливе лише в обмежені дати.
Під час відкритих днів вхід до бункера безплатний, і кожен охочий може самостійно оглянути приміщення.
Головний вхід до бункера / krytfolimanka.cz
Слід зазначити, що цим бункером будь-коли можуть скористатися в разі загрози. На випадок небезпеки приміщення постійно обігріваються та вентилюється.
План бункера Folimanka у Празі / krytfolimanka.cz
Дати екскурсій зазвичай оголошують на офіційному сайті або на сторінках міста в соціальних мережах.
Графік екскурсій на 2025 рік:
- 15 березня 9:00 – 15:00;
- 12 квітня 9:00 – 15:00;
- 10 травня 9:00 – 15:00;
- 14 червня 9:00 – 15:00;
- 12 липня 9:00 – 15:00;
- 16 серпня 9:00 – 15:00;
- 12 вересня 9:00 – 15:00;
- 10 жовтня 9:00 – 15:00;
- 15 листопада 9:00 – 15:00.