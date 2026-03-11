Пасажирів Ryanair закликають брати з собою картонні коробки: корисний лайфхак

Подорож за кордон рейсом Ryanair – це чудова можливість заощадити гроші. Втім, компанія має дуже суворі обмеження щодо розміру ручної поклажі, і пасажири часто втрапляють у проблеми через них.

На щастя, елементарний трюк з картонною коробкою, яким поділився експерт з подорожей, допоможе подорожувати з набагато більшим комфортом, пише Express.

Цікаво До 5000 злотих штрафу або арешт: чому у Польщі краще не купувати бензин "про запас"

Навіщо брати картонну коробку у літак?

Ще торік у Ryanair дещо збільшився розмір ручної поклажі, що дозволено безплатно взяти з собою на борт. Наразі дозволений розмір – це 40х30х20 сантиметрів. Сумка також повинна важити менше, ніж 10 кілограмів та поміщатися під сидіння під вами.

Втім, пасажири дуже легко можуть припуститися дорогої помилки – наповнити валізу надто сильно. Новий дозволений розмір багажу й справді змінює багато що – але лише у випадку, якщо ви використаєте його розумно.

Помилка полягає у тому, аби просто намагатися втиснути якомога більше речей. Втім, в такому випадку оцінити, чи відповідає багаж вимогам, дуже складно. Натомість експерт з подорожей Том Шотт радить під час пакування скористатися лайфхаком з картонною коробкою, пише Mirror.

М’які сумки втрачають об’єм. Легка, щільно прилегла картонна коробка всередині вашої сумки забезпечує жорсткий каркас, дозволяючи використовувати кожен куточок,

– поділився він.

Також експерт порадив використовувати герметичні сумки, аби максимально оптимізувати обмежений простір.

Що ще слід знати туристам?