Пасажирів Ryanair закликають брати з собою картонні коробки: корисний лайфхак
- Експерт з подорожей радить використовувати картонну коробку всередині сумки, щоб забезпечити жорсткий каркас і використовувати кожен куточок.
- Герметичні сумки також допомагають оптимізувати обмежений простір для ручної поклажі в Ryanair.
Подорож за кордон рейсом Ryanair – це чудова можливість заощадити гроші. Втім, компанія має дуже суворі обмеження щодо розміру ручної поклажі, і пасажири часто втрапляють у проблеми через них.
На щастя, елементарний трюк з картонною коробкою, яким поділився експерт з подорожей, допоможе подорожувати з набагато більшим комфортом, пише Express.
Навіщо брати картонну коробку у літак?
Ще торік у Ryanair дещо збільшився розмір ручної поклажі, що дозволено безплатно взяти з собою на борт. Наразі дозволений розмір – це 40х30х20 сантиметрів. Сумка також повинна важити менше, ніж 10 кілограмів та поміщатися під сидіння під вами.
Втім, пасажири дуже легко можуть припуститися дорогої помилки – наповнити валізу надто сильно. Новий дозволений розмір багажу й справді змінює багато що – але лише у випадку, якщо ви використаєте його розумно.
Помилка полягає у тому, аби просто намагатися втиснути якомога більше речей. Втім, в такому випадку оцінити, чи відповідає багаж вимогам, дуже складно. Натомість експерт з подорожей Том Шотт радить під час пакування скористатися лайфхаком з картонною коробкою, пише Mirror.
М’які сумки втрачають об’єм. Легка, щільно прилегла картонна коробка всередині вашої сумки забезпечує жорсткий каркас, дозволяючи використовувати кожен куточок,
– поділився він.
Також експерт порадив використовувати герметичні сумки, аби максимально оптимізувати обмежений простір.
Що ще слід знати туристам?
Якщо ви плануєте подорож до Німеччини, спершу потрібно переконатися, що у вашому багажі немає заборонених продуктів та товарів. Адже перевірки на митниці досить суворі.
Окрім того, далеко не усі українці знають про дозволений ліміт зняття готівки за кордоном – він менший, ніж більшість людей здогадується.