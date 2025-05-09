Укр Рус
Закордон Життя за кордоном Чи святкують День матері у світі
9 травня, 12:01
1

Чи святкують День матері у світі

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • День матері святкують у понад 100 країнах світу, найчастіше на другу неділю травня, включаючи Україну, США, Канаду, Німеччину, Італію, Австралію, Японію та Бразилію.

  • Деякі країни мають власні дати святкування, як-от Велика Британія четвертою неділею Великого посту, Іспанія та Португалія першою неділею травня, Франція останньою неділею травня, а Таїланд 12 серпня.

     

День матері святкують у багатьох країнах світу. Однак дати святкування відрізняються залежно від традицій та історії кожної країни.

Вперше це свято офіційно встановив Конгрес США 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німецькій Державі та Чехословацькій республіці. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Вас це може здивувати: яка країна найбільшу кількість разів приймала Євробачення 

У яких країнах святкують День матері

День матері святкують у понад 100 країнах світу. Найпоширеніша дата святкування – друга неділя травня. Окрім України, цього дня мам вітають у: США, Канаді, Німеччині, Італії, Австралії, Японії та Бразилії.

Ще кілька десятків країн мають власні дати святкування. 

Коли святкують в інших країнах:

  • Велика Британія – четверта неділя Великого посту (березень або квітень) – відзначають як Mothering Sunday.
  • Іспанія, Португалія, Угорщина, Литва – перша неділя травня.
  • Франція, Швеція, Домініканська Республіка – остання неділя травня.
  • Таїланд – 12 серпня, у день народження королеви.
  • Індонезія – 22 грудня.
  • Мексика – 10 травня.

Раніше ми писали про те, які країни світу святкують 8 березня