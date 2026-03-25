Нові правила для українців за кордоном: як тепер отримати паспорт без черг і поїздок

Українці, які перебувають за кордоном, отримали нові можливості для оформлення та отримання паспортів. У США, Канаді та Великій Британії запровадили спрощений механізм видачі документів – тепер для цього не обов'язково повторно відвідувати дипломатичні установи.

Про зміни повідомило Міністерство закордонних справ України. Паспорти видаватимуть у сервісних центрах.

Що зміниться?

Відтепер українці можуть отримати готові закордонні паспорти не лише у посольствах чи консульствах, а й у спеціальних сервісних центрах компанії VFS Global. Наразі проєкт працює у пілотному режимі та охоплює 35 сервісних центрів у трьох країнах, зокрема:

США,

Канаді,

Великій Британії.

У майбутньому географію планують розширити. Однак вже зараз нововведення дозволяє українцям у перелічених країнах:

не їхати повторно до консульства,

уникати черг,

отримувати документи ближче до місця проживання.

Це особливо актуально для тих, хто проживає далеко від дипломатичних установ. Попри спрощення процедури, отримання паспорта відбувається лише після особистої ідентифікації.



Як замовити доставку паспорта?

Процедура виглядає так:

Повідомити консульство під час подачі документів. Підписати заяву на доставку. Оплатити послугу онлайн (Visa або Mastercard). Дочекатися статусу "Документ виготовлено". Отримати паспорт особисто протягом 30 днів.

Цікаво! Видання NV повідомило, що раніше Кабінет міністрів України затвердив постанову про запуск інформаційно-комунікаційної системи е-Консул, яка надаватиме низку послуг для українців за кордоном. Завдяки цій системі громадянам більше не доведеться надавати державі дані або документи, які вже є в її базах. Частина консульських послуг повністю перейде в онлайн-формат.

