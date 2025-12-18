Одна фраза – і вас зрозуміють усі: як сказати "З Новим роком" польською

Напередодні Нового року багато українців у Польщі або тих, хто спілкується з польськими колегами й друзями, замислюються: як правильно привітати з Новим роком польською мовою, щоб це звучало природно й доречно. Польська мова має кілька усталених новорічних побажань – від офіційних до теплих, розмовних.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Pro Polski.

Дивіться також У Польщі планують скасувати особливий статус для українців: що зміниться

Як вітати з Новим роком польською?

Найбільш універсальна та коректна фраза, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Щасливого Нового року!)

Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.



Як вітати з Новим роком польською / Фото Africa Images

Що ще доречно казати?

Окрім класичної фрази, поляки часто використовують більш розгорнуті або емоційні варіанти:

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

(Усього найкращого в Новому році)

(Усього найкращого в Новому році) Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku!

(Багато здоров’я, щастя й успіхів у Новому році)

(Багато здоров’я, щастя й успіхів у Новому році) Spełnienia marzeń w Nowym Roku!

(Нехай у Новому році здійсняться мрії)

Такі побажання доречні в особистому спілкуванні, у святкових листівках або повідомленнях у месенджерах.

Як правильно привітати з Різдвом?

Як пише In Poland, у Польщі головним зимовим святом традиційно вважається Різдво, а не Новий рік, тож саме різдвяні привітання мають особливе значення. У цей період поляки приділяють велику увагу родинним зустрічам, теплим побажанням і дотриманню традицій, тому важливо знати, як правильно привітати поляків із Різдвом, аби це звучало щиро, доречно та з повагою до місцевої культури.

Найпоширеніше різдвяне привітання:

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

(Веселих Різдвяних свят!)

Які ще важливі слова польською слід вивчити до Різдва?

Слова-привітання – це, звичайно ж, добре, але є ще чимало висловів, які варто знати. До прикладу: