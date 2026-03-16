Більшість і не здогадується: ця країна має найдивніші кордони у світі, і вона у Європі
- Іспанія відома своїми незвичайними кордонами, включаючи анклав Л'івія у Франції та спільний контроль з Францією над островом Фазан.
- Іспанія також має території у Північній Африці, такі як Скеля Велес де ла Гомера, де розташований найкоротший сухопутний кордон у світі.
На території Європи розташовані 48 незалежних держав – і це чимало, враховуючи розмір континенту. Але одна країна тут відома особливо незвичними й різноманітними кордонами.
Чимало людей подорожували до Іспанії – але більшість з них навіть не замислювалися над тим, що побували у країні з найдивнішими кордонами на континенті, пише Idealista.
Чим незвичні кордони Іспанії?
Л'івія
Перша особливість Іспанії – це те, що вона має зовсім крихітний анклав у Франції під назвою Л'івія. Він розташований приблизно за 2 кілометри від іспанського кордону, і проживає там всього близько 1000 людей.
Ця незвична ситуація сягає корінням ще 1659 року, коли Іспанія поступилася Франції кількома містами у регіоні Серданья. Але Л'івія тоді мала титул не міста, а "вілли" – і цей юридичний момент призвів до того, що її виключили з угоди.
Острів Фазан
На річні Бідасоа, що розділяє Іспанію та Францію, розташований крихітний острів Фазан. І залежно від того, коли саме ви приїдете туди, ви перебуватимете на території різних країн. Іспанія та Франція спільно володіють островом та контролюють його по черзі, змінюючись кожні 6 місяців.
З лютого по липень острів належить Франції, а ось з серпня по січень – Іспанії.
Гібралтар
Попри те, що Іспанію та Велику Британію, здавалося б, розділяють майже 1000 кілометрів океану, насправді вони все ж мають спільний кордон – адже ще 1704 року Британія захопила Гібралтарську скелю та контролює її й досі.
Скеля Велес де ла Гомера
Іспанія також має аж дві території, що розташовані у Північній Африці, а також крихітну ділянку, що називається Скелею Велес де ла Гомера. Захопили її ще 1564 року, і там взагалі немає цивільного населення – лише іспанські військові.
Але найцікавіше інше – саме тут розташований найкоротший сухопутний кордон у світі, що тягнеться всього на 85 метрів.
Що ще слід знати туристам?
