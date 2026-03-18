10 фраз польською, що обов'язково потрібно знати: виручать у подорожі

З кожним роком до Польщі приїздить все більше і більше туристів – і для того, аби ваша поїздка виявилася максимально комфортною, не завадить вивчити кілька базових фраз польською мовою.

Варшава, Краків, Гданськ – це все неймовірні міста для подорожі. І якщо ви знатимете, як сказати "дякую", чи "будь ласка" польською, поїздка може наповнитися новим культурним досвідом, пише Culture.pl. Цікаво "Провокую крадіїв": українка розповіла про дуже дивний штраф в Італії Які фрази польською мовою варто знати? Dzień dobry – "Доброго дня". З цього привітання можна починати будь-яку розмову у Польщі. Зазвичай використовують його вдень та вранці, а ось ввечері можна почути "dobry wieczór".

Co słychać? – "Що трапилося?". Одне з найбільш відкритих запитань, що лише можна уявити – воно дозволяє почати розмову про що завгодно: від спеки на вулиці до досвіду поїздки.

Miło Cię poznać – "Приємно познайомитися".

Rozumiesz? – "Розумієш?". Ідеальна фраза, аби прояснити щось, чого ви справді не зрозуміли, але також вона слугує закликом співчуття та солідарності. Разом з нею не завадить вивчити ще одне корисне речення: "Nie rozumiem po polsku" – "Я не розумію польської".

Ratunku! – "Допоможіть!". Якщо колись ви опинитеся у біді під час відпустки, це слово може стати надзвичайно корисним.

Ile to kosztuje? – "Скільки це коштує?". Найкорисніша фраза під час шопінгу у Польщі, а також неодноразово виручить під час походів до барів та ресторанів.

Czy ma Pan/Pani drobne? – "Чи є у вас дріб'язок/решта?". В продуктовому магазині може трапитися ситуація, коли продавець ставить це питання, а іноземець не розуміє, чого від нього хочуть.

Na razie – "Бувай". Прощаючись з польськими друзями та знайомими, не забудьте сказати це слово. Але якщо прощання відбувається у більш офіційній обстановці, краще використати "do widzenia".

Proszę – "Будь ласка". Одне з найважливіших слів польською, пише Culture Trip.

Dziękuję – "Дякую".

Також існує максимальна сума готівки, яку можна вивозити за кордон. Усе поза цим лімітом потрібно декларувати.