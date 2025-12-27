5 країн, куди українцям не варто їхати у 2026 році: менші виплати та гірше ставлення до біженців

З 2022 року за кордон виїхало чимало українців – і за три роки умови підтримки для біженців в багатьох країнах Європи суттєво змінилися.

Українці, що виїхали до Європи після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС. В деяких окрім права жити, працювати та навчатися біженці також можуть претендувати на соціальну допомогу. В інших же країнах подібні програми скорочують чи зовсім скасовують, повідомляє 24 Канал з посиланням на STEM.

Цікаво Українці у Європі 2025: у яких країнах їх найбільше та де не варто розраховувати на допомогу

В яких країнах соціальні виплати для українців скорочують?

З 2022 року виплати, які могли отримати українці за кордоном, змінилися практично повсюди – вони стали меншими, а деякі країни скасували їх зовсім. Змінюється і ставлення до українців.

Чехія

Вже у 2023 році у Чехії почали поступово обмежувати коло осіб, що можуть претендувати на виплати. А з 1 вересня 2024 року українці мають право жити у гуманітарному житлі вже не п'ять, а лише три місяці.

В Чехії вже запровадили вимогу для підтвердження тимчасового захисту – слід підтвердити місце проживання нотаріально засвідченим підписом орендодавця. З 2025 року і допомогу призначають по-іншому: дорослі можуть розраховувати на 200 євро на місяць, а діти – на 143 євро. Якщо за 150 днів біженці не встигають працевлаштуватися та не належать до вразливих категорій, вони отримують тільки "мінімум для існування" – 129 євро.

А опитування від червня 2025 року показує, що й суспільні настрої у Чехії стають більш напруженими: 58% громадян вважають, що країна прийняла надто багато біженців. Тим часом 60% чехів переконані, що українці отримують з бюджету більше, ніж вносять в нього, попри те, що офіційна статистика вказує на протилежне.

Угорщина

У 2022 році українці в Угорщині, що отримали тимчасовий захист, могли розраховувати на допомогу у 22 800 форинтів – приблизно 58 євро на місяць, та 36 євро на дитину. Втім, вже влітку 2024 року уряд Орбана запровадив більш жорсткі критерії щодо тимчасового захисту.

Західні області України в Угорщині вважаються "безпечними" для проживання, тож вихідцям з цих областей Угорщина не надаватиме безплатного проживання у притулках для біженців.



В Угорщині жорсткі правила щодо надання допомоги українцям / Фото Pexels

Іспанія

Будь-які виплати для біженців з України в Іспанії скасували ще у 2023 році. Втім, українці, що потрапили до Іспанії, все ж можуть претендувати на інші види допомоги – наприклад, на виплати для малозабезпечених.

У такому випадку самотній дорослий може отримувати 500 – 800 євро, а сім'я з дітьми може розраховувати на суму 1200 – 2000 євро. Також деякі благодійні організації, як-от Червоний Хрест, надають українцям можливість безплатно проживати у хостелах до півтора року.

Норвегія

У Норвегії уряд також ухвалив рішення зробити умови менш привабливими, аби до країни їхало менше нових переселенців – і зміни торкнуться житлових умов, виплат для родин з дітьми та можливості поїздок додому із поверненням до Норвегії.

Втім, у Норвегії українці все ще можуть отримати деякі грошові виплати, допомогу з житлом та медичні послуги, пише NRC.

Словаччина

Вже з 1 березня 2025 року у Словаччині біженці, що отримали тимчасовий захист після цієї дати, зможуть залишатися у притулках не більше, ніж 60 днів. Окрім того, виплати на проживання надаватимуться не протягом 120 днів, як раніше, а також лише перші 60 днів.

В яких країнах погіршується ставлення до українців?

У кількох країнах місцеве населення ставиться до українців дедалі гірше. І найбільш помітна негативна тенденція саме у Польщі та Чехії, поділилася директорка Інституту демографії та соцдосліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю LIGA.net.

Вона переконана, що причини погіршення ставлення економічні.

Українська жінка, яка приїхала до Польщі з дитиною або з двома дітьми, отримувала допомогу від держави більшу, ніж польська мати-одиначка, яка також має одну або дві дитини,

– зауважила вона.

Така різниця у виплатах пов'язана з тим, що українська жінка у цій ситуації опиняється у значно гіршому становищі – у біженок після прибуття ще немає не тільки свого житла у новій країні, але часто й багатьох речей повсякденного користування.

Втім, Лібанова вважає, що цей аспект вислизнув з поля зору більшості поляків чи чехів.

Ще одна велика проблема біженців і у Польщі – це булінг українських дітей, з яким стикається двоє учнів з трьох, пише BBC. А нові дослідження показують, що кількість поляків, що відчувають до українців антипатію, зросла до 38% і вперше за багато років перевищила кількість тих, що відчувають до українців симпатію – таких всього 30%.