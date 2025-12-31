Поки ми готуємо олів'є: в яких країнах Новий рік уже настав

Поки в Україні триває підготовка до святкування Нового року, у низці країн світу 2026-й уже офіційно настав. Першими традиційно зустрічають Новий рік держави та території, розташовані у східних часових поясах.

Де у світі вже зустріли Новий рік – розкаже 24 Канал з посиланням на AP.

Хто вже зустрів Новий рік?

Станом на 18:00 за київським часом Новий рік уже відзначили країни з часовими поясами UTC+8 і далі на схід:

Океанія

Нова Зеландія – одна з перших країн світу, де пробили новорічні куранти.

Австралія (Сідней, Мельбурн, Канберра).

Острівні держави

Тихого океану:

Самоа,

Тонга,

Кірибаті

Азія:

Японія,

Південна Корея,

Китай,

Тайвань,

Гонконг,

Сінгапур,

Малайзія,

Філіппіни,

Індонезія (частина країни).

Цікаво! Як пише The Guardian, острів Кірітіматі в віддаленій тихоокеанській країні Кірібаті став першим місцем у світі, яке зустріло Новий рік. На Кірібаті Новий 2026 рік настав 31 грудня о 12 годині дня за київським часом.

Хто святкуватиме трохи згодом?

Європа, зокрема Україна, ще чекає на настання Нового року. Традиційно святкування Нового року "рухається" із заходу на схід, охоплюючи планету протягом 26 годин. Уже за кілька годин естафету підхоплять країни Близького Сходу, Європи, Африки, а завершать святкування США та країни Латинської Америки.



Які країни світу першими зустріли Новий рік / Фото Unsplash

В якій країні можна зустріти Новий рік аж 12 разів?