Ці міста найдорожчі для життя у світі, і 5 з них – в одній країні

Вартість життя у різних країнах може значно відрізнятися, але одна держава в Європі буде не по кишені більшості українців – адже аж 5 міст з неї потрапили до рейтингу.

Вартість життя у місті визначається цінами на продукти, ресторани, транспорт та різноманітні послуги, а також купівельною здатністю місцевих мешканців. І дослідження Numbeo порівняло дані за 2025 рік, визначивши міста, де жити найдорожче.

Цікаво Ніколи так не робіть: без чого ні в якому разі не можна починати роботу у Польщі

Які міста найдорожчі для життя?

У 2026 році міста Швейцарії і надалі залишаються найдорожчими у світі. На першому місті – Цюрих, який має індекс вартості життя 118,5 без урахування оренди житла. Втім, витрати на продукти, житло та ресторани компенсує висока купівельна спроможність, що складає 164,4.

Окрім Цюриха, до п'ятірки найдорожчих міст потрапили також Базель, Женева, Лозанна та Лугано. Навіть шосте найдорожче місто у світі також розташоване у Швейцарії – це відомий серед туристів Берн.

До найдорожчих міст світу також потрапив Нью-Йорк – він посів сьому сходинку у рейтингу та вважається найдорожчим містом для життя у США. На восьмому місці – столиця Ісландії Рейк'явік.

Останні дві позиції у першій десятці дісталися містам у США – Гонолулу на Гаваях та Сан-Франциско. Витрати там високі і через загальну вартість життя, і через велику популярність цих міст серед туристів.

Які міста найкращі для життя?

Втім, вартість життя далеко не завжди прямо пов'язана з якістю життя – адже в цьому рейтингу опинилися зовсім інші міста, пише Forbes.

Натомість найкращим містом для життя визнаний Копенгаген у Данії – він отримав ідеальні 100 балів у трьох категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура.

Втім, швейцарське місто опинилося й у цьому рейтингу: Цюрих ділить друге місце з Віднем. Четверте місце посів Мельбурн в Австралії.

Що ще варто знати туристам?