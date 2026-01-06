Ці 11 міст є найбільшими у світі: одне з них поступово занурюється в море

Всього у 11 містах, що вважаються найбільшими у світі, живе понад 21 мільйон осіб – і одне з них поступово опускається нижче за рівень моря.

Існує чимало способів визначити, що ж таке місто та як вимірювати його розмір. І чисельність населення – це лише один з них. Серед найбільших міст світу практично усі розташовані в Азії – два у Китаї та ще два в Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Це європейське місто вже 5 років поспіль визнається найкращим у світі для подорожі

До списку також потрапила одна країна Африки, а ось європейські міста-мільйонники не мають достатньої кількості населення.

В яких містах живе найбільш людей?

Карачі

Це місто – столиця провінції Сінд у Пакистані, що на півдні країни. Воно розташоване на узбережжі Аравійського моря та є найбільшим мегаполісом Пакистану, що має населення майже 21,5 мільйона осіб станом на 2025 рік.

Сеул

Столиця Південної Кореї також потрапила до десятки найбільш густозаселених міст у світі. Сеул розташований на річці Хан на північному заході країни та є економічним центром, повним хмарочосів.

За оцінками, населення столиці Кореї цього року становить 22 490 482 особи.

Колката

Колката – це одне з найбільших індійських міст та столиця штату Західна Бенгалія. Розташована Колката на сході країни, і населення міста станом на 2025 рік становить 22 549 738 осіб.

Маніла

Маніла – це столиця Філіппін у Південно-Східній Азії, а також головний економічний центр країни. Розташоване місто Маніла на острові Лусон, і населення 2025 року становить приблизно 24 735 305 осіб.

Каїр

У столиці Єгипту проживає понад 25,5 мільйона людей. Це місто на берегах річки Ніл існує вже близько 1000 років, і Каїр – єдине місто Африки, що потрапило до цього списку.

Гуанчжоу

Це одне з найбільш густонаселених міст Китаю. А завдяки зручному розташуванню на Перлинній річці, воно вже давно стало одним з головних торгівельних і комерційних центрів Китаю. Населення Гуанчжоу – 27 563 372 особи.

Шанхай

Шанхай – це один з найбільших морських портів у світі та важливий економічний центр Китаю, що має населення 29 558 908 людей.

Делі

Це величезне місто у північно-центральній Індії, що складається зі Старого Делі на півночі міста, на Нового Делі на півдні. Оцінка чисельності населення на 2025 рік – 30 022 405 осіб.

Токіо

Столиця Японії наразі є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Тут багаті історичні пам'ятки зустрічаються з величними імператорськими палацами та сучасними хмарочосами. А населення міста вражає – 33 412 512 осіб.

Дакка

Столиця Бангладеш, що розташована на Бенгальській долині, є основним економічним та комерційним центром країни. Окрім того, густота населення та забудови тут вражає. За оцінками, у місті Дакка станом на 2025 рік проживає 36 585 479 осіб.

Джакарта

Це розлоге місто Індонезії вважається одним з міст Азії, що найшвидше розвивається. Втім, також Джакарта стикається із серйозними екологічними проблемами у довгостроковій перспективі. Дослідники попереджають, що Джакарта – це місто, що найшвидше тоне, і великі частини столиці можуть опинитися під водою ще до середини століття.

Джакарта побудована на болотистій місцевості, що перетинає 13 річок, на висоті всього 8 метрів над рівнем моря, а це робить місто вразливим до припливів.

В уряді Індонезії вже почали проєкти для захисту міста – зокрема побудову морських стін та інфраструктури для пом'якшення наслідків повеней.

А ось оцінка чисельності населення на 2025 рік у місті вражає – там проживає 41 913 860 людей.

Що ще варто знати туристам?