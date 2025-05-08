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Закордон Життя за кордоном Вас це може здивувати: яка країна найбільшу кількість разів приймала Євробачення
8 травня, 18:24
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Вас це може здивувати: яка країна найбільшу кількість разів приймала Євробачення

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Ірландія та Швеція приймали Євробачення 7 разів кожна після перемог своїх кандидатів.
  • Ірландія приймала конкурс у 1971, 1981, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997 роках, а Швеція у 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024 роках.

Насправді таких країн є дві. Вони є рекордсменами за перемогами на Євробаченні, тож проводили у себе конкурс найбільшу кількість разів.

Мовиться про Ірландію та Швецію. Обидві країни приймали Євробачення 7 разів – після перемоги своїх кандидатів. Про це пише 24 Канал.

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В яких роках Ірландія приймала Євробачення

  • 1971 – Дублін;
  • 1981 – Дублін;
  • 1988 – Дублін;
  • 1993 – Міллстріт (найменше місто, яке коли-небудь приймало конкурс);
  • 1994 – Дублін;
  • 1995 – Дублін;
  • 1997 – Дублін.

Ірландія першою стала рекордсменкою за кількістю перемог, однак у 2024 році наздогнала Швеція. 

Коли проводили Євробачення у Швеції

Швеція була країною-господаркою Євробачення: тричі у Стокгольмі, тричі в Мальме та один раз у Гетеборзі.

  • 1975 – Стокгольм;  
  • 1985 – Гетеборг;  
  • 1992 – Мальме;  
  • 2000 – Стокгольм;  
  • 2013 – Мальме;  
  • 2016 – Стокгольм; 
  • 2024 – Мальме.