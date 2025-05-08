8 травня, 18:24
Вас це може здивувати: яка країна найбільшу кількість разів приймала Євробачення
Основні тези
- Ірландія та Швеція приймали Євробачення 7 разів кожна після перемог своїх кандидатів.
- Ірландія приймала конкурс у 1971, 1981, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997 роках, а Швеція у 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024 роках.
Насправді таких країн є дві. Вони є рекордсменами за перемогами на Євробаченні, тож проводили у себе конкурс найбільшу кількість разів.
Мовиться про Ірландію та Швецію. Обидві країни приймали Євробачення 7 разів – після перемоги своїх кандидатів. Про це пише 24 Канал.
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В яких роках Ірландія приймала Євробачення
- 1971 – Дублін;
- 1981 – Дублін;
- 1988 – Дублін;
- 1993 – Міллстріт (найменше місто, яке коли-небудь приймало конкурс);
- 1994 – Дублін;
- 1995 – Дублін;
- 1997 – Дублін.
Ірландія першою стала рекордсменкою за кількістю перемог, однак у 2024 році наздогнала Швеція.
Коли проводили Євробачення у Швеції
Швеція була країною-господаркою Євробачення: тричі у Стокгольмі, тричі в Мальме та один раз у Гетеборзі.
- 1975 – Стокгольм;
- 1985 – Гетеборг;
- 1992 – Мальме;
- 2000 – Стокгольм;
- 2013 – Мальме;
- 2016 – Стокгольм;
- 2024 – Мальме.