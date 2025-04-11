У деяких країнах за це карають: де у світі не святкують Великдень
- У Саудівській Аравії, Афганістані та Північній Кореї святкування Великодня заборонене або обмежене через релігійні причини.
- У країнах, таких як Китай, Непал, Бутан, Лаос і Камбоджа, Великдень не є святом, але його можуть відзначати християнські громади.
Великдень – одне з головних християнських свят, проте його відзначають не скрізь. Тож людям, які сповідують християнство, доводиться це робити по-тихому.
Також є держави, де просто дуже мало християн, тож на Великдень там просто не звертають уваги. Про це пише 24 Канал.
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Де не святкують Великдень
- Саудівська Аравія
Християнство там заборонене, і в цій країні немає церков. Християни, яких там небагато, можуть святкувати лише приватно і дуже обережно.
- Афганістан
Офіційна релігія там – іслам. Християнство в цій країні не визнають, тож публічних святкувань немає.
- Північна Корея
Будь-яка релігія в КНДР суворо обмежена, а християнська діяльність заборонена та суворо карається. Тож Великдень там не святкується взагалі.
У КНДР християн утримують у в'язницях / Вікіпедія, Rajin
Також є країни, де Великдень просто не є святом, адже більшість населення мають зовсім іншу віру. Як от Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа.
Однак Пасха там не заборонена, і в районах, де є християнські громади, віряни можуть святкувати за бажанням.