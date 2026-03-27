Не м'ясо і не молочка: який неочікуваний продукт гарантовано вилучать у вас на митниці США

Якщо ви плануєте ввезти до США улюблені європейські солодощі, будьте обережні – деякі з них можуть бути конфісковані митниками навіть із вашого багажу чи пересилки. Йдеться про легендарні Кіндер-сюрприз – шоколадні яйця з іграшкою всередині, які не продаються й не дозволені до ввезення у США.

Про це повідомило видання The Daily Meal.

Чому саме їх вилучають?

Це не примха митників, а вимога федерального законодавства. Згідно з чинним Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 1938 року, заборонено імпортувати продукти, що мають "ненутритивні об'єкти" всередині їжі – тобто предмети, які не є їжею й не мають практичної харчової функції.

В оригінальних Кіндері саме така іграшка розміщена всередині шоколадного яйця, що й стало підставою для заборони. Як пише Foundation for Economic Education, митники США регулярно вилучають такі яйця з міжнародних посилок та в багажі пасажирів. Наприклад, у минулому сотні тисяч таких шоколадних сюрпризів було конфісковано під час контролю – особливо під час свят, коли попит на них зростає.



Кіндер гарантовано вилучать у вас на митниці США / Фото Unsplash

Чи можна уникнути проблем?

Важливо знати: якщо оригінальні Kinder Surprise містять іграшку всередині шоколаду, їх ввезення в США суворо заборонене, і митники можуть:

конфіскувати яйця,

знищувати їх,

повертати відправнику,

у деяких випадках накладати штрафи.

Ці дії застосовуються незалежно від того, чи це особистий багаж, чи посилка. Проте не всі продукти бренду Kinder заборонені. Наприклад, варіанти, в яких іграшка не прихована в шоколаді, а знаходиться у окремому відсіку (Kinder Joy), легальні на американському ринку та не підпадають під таку ж заборону.

