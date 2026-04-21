Ці валізи брати в подорож найбезпечніше: носильник багажу розкрив секрет

Під час подорожі без валізи просто не обійтися – та чимало мандрівників переймаються, що носильники можуть поводитися з нею необережно після того, як ви здасте її в аеропорту.

Вибір валізи може видаватися не дуже важливим і простим завданням – втім, вантажник багажу на ім'я Адам поділився у мережі, що це має значно більше значення, ніж видається, пише Express.

Які валізи краще брати у подорож?

Якщо ви відправляєтеся у подорож, варто уникати одного типу сумки – і колишній носильник багажу на ім'я Адам попереджає, що краще не купляти такі, які не мають коліс. Він попередив, що в авіакомпанії, де йому доводилося працювати, сумки доводилося вручну складати у кожен відсік багажного відділення, і так само виймати їх.

Якщо ваша сумка має щонайменше два високоякісні колеса, це дозволяє нам швидко скочувати її вниз по трюму, що полегшує нам завдання. В іншому випадку нам доводиться викидати сумки, щоб дотримуватися запланованого часу,

– чесно розповів він.

Водночас він попередив, що ненавидить, коли валізи мають 4 колеса, але одне з них застрягає, і тому сумка падає, не проїхавши й метра. Окрім того, слід зважати на розмір коліс відповідно до розміру самої валізи. Якщо коліщатка маленькі, це ускладнить роботу для носильників багажу і може призвести до того, що сумку кинуть, пише Mirror.

Також експерти, що працюють у сфері транспорту, радять у виборі валізи завжди звертати увагу на матеріал. Попри те, що м'які валізи легше перевозити, це може стати проблемою, якщо багаж іншого пасажира протікає, або щось у ньому лопне в багажному відсіку.

