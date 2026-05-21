Європа почала масові депортації: хто страждає найбільше

Європейський Союз дедалі жорсткіше підходить до міграційної політики. Попри скорочення кількості нових шукачів притулку, країни ЄС значно активізували процедури депортації та посилили контроль на зовнішніх кордонах. На цьому тлі кількість рішень про примусове повернення мігрантів досягла рекордних показників за останні роки.

Як повідомляє Euronews, за останні чотири роки міграційний потік до Євросоюзу помітно скоротився.

Дивіться також ЄС обговорює зміни для біженців: до чого готуватися українським чоловікам

Що зараз відбувається в Європі?

Якщо раніше до ЄС прибували близько 5,4 мільйона людей на рік, то у 2024 році цей показник знизився до 4,5 мільйона. Також поменшало і тих, хто отримує офіційний статус захисту: у 2025 році його надали лише 361 тисячі осіб – це найнижчий рівень за останні шість років.

Водночас кількість рішень про репатріацію продовжує зростати. Минулого року європейські країни видали майже пів мільйона наказів про депортацію. Хоча реально повернути вдається лише приблизно третину мігрантів, кількість фактичних висилок сягнула 155 тисяч осіб – це найвищий показник із початку десятиліття.

Кого депортують найчастіше?

Найбільше рішень про висилку у 2025 році стосувалися громадян Туреччини – понад 13 тисяч осіб. Далі йдуть громадяни Грузії, Сирії та Албанії. Експерти пояснюють це посиленням перевірок статусу перебування та жорсткішою політикою щодо нелегальної міграції.

Європа почала масові депортації / Фото Pexels

Серед країн ЄС найактивніше депортації здійснює Німеччина. За останній рік Берлін провів майже 30 тисяч фактичних висилок. У Франції депортували близько 15 тисяч осіб, а у Швеції – понад 11 тисяч.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що Євросоюз завершує масштабну реформу міграційної системи.

Ми посилюємо захист наших зовнішніх кордонів, впроваджуючи найсучаснішу у світі систему управління кордонами – систему в'їзду/виїзду,

– наголосив він.

У ЄС також активізують співпрацю з країнами походження мігрантів, щоб скоротити нелегальну міграцію та боротися з контрабандою людей.

Яка ситуація з перетином кордонів?

Окрему увагу приділяють контролю на кордонах. У 2025 році в'їзд до Євросоюзу заборонили приблизно 133 тисячам осіб. Найчастіше причиною відмови ставала відсутність :

чіткої мети поїздки,

необхідних документів.

Найбільше мігрантів на кордоні зупинила Польща – майже 30 тисяч осіб. Друге місце посіла Франція, де у в'їзді відмовили близько 12 тисячам людей.

Що це означає для українських біженців?

На тлі загального посилення міграційної політики окремі європейські країни переглядають і програми підтримки українців. Зокрема, як повідомляє Czechia Online, Чехія планує змінити правила отримання соціальної допомоги для біженців, а в Ірландії готуються поступово згортати програму безплатного житла для українців.

Експерти зазначають, що Європа переходить до нової моделі міграційної політики – із жорсткішим контролем, більшою кількістю перевірок і посиленими процедурами повернення тих, хто не має права на перебування в ЄС.