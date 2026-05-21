Как сообщает Euronews, за последние четыре года миграционный поток в Евросоюз заметно сократился.

Смотрите также ЕС обсуждает изменения для беженцев: к чему готовиться украинским мужчинам

Что сейчас происходит в Европе?

Если раньше в ЕС прибывали около 5,4 миллиона человек в год, то в 2024 году этот показатель снизился до 4,5 миллиона. Также уменьшилось и тех, кто получает официальный статус защиты: в 2025 году его предоставили только 361 тысячи человек – это самый низкий уровень за последние шесть лет.

В то же время количество решений о репатриации продолжает расти. В прошлом году европейские страны выдали почти полмиллиона приказов о депортации. Хотя реально вернуть удается лишь примерно треть мигрантов, количество фактических высылок достигло 155 тысяч человек – это самый высокий показатель с начала десятилетия.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Кого депортируют чаще всего?

Больше всего решений о высылке в 2025 году касались граждан Турции – более 13 тысяч человек. Далее следуют граждане Грузии, Сирии и Албании. Эксперты объясняют это усилением проверок статуса пребывания и жесткой политикой в отношении нелегальной миграции.

Европа начала массовые депортации / Фото Pexels

Среди стран ЕС активнее всего депортации осуществляет Германия. За последний год Берлин провел почти 30 тысяч фактических высылок. Во Франции депортировали около 15 тысяч человек, а в Швеции – более 11 тысяч.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз завершает масштабную реформу миграционной системы.

Мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами – систему въезда/выезда,

– подчеркнул он.

В ЕС также активизируют сотрудничество со странами происхождения мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с контрабандой людей.

Какова ситуация с пересечением границ?

Особое внимание уделяют контролю на границах. В 2025 году въезд в Евросоюз запретили примерно 133 тысячам человек. Чаще всего причиной отказа становилось отсутствие :

четкой цели поездки,

необходимых документов.

Больше всего мигрантов на границе остановила Польша – почти 30 тысяч человек. Второе место заняла Франция, где во въезде отказали около 12 тысячам человек.

Что это означает для украинских беженцев?

На фоне общего усиления миграционной политики отдельные европейские страны пересматривают и программы поддержки украинцев. В частности, как сообщает Czechia Online, Чехия планирует изменить правила получения социальной помощи для беженцев, а в Ирландии готовятся постепенно сворачивать программу бесплатного жилья для украинцев.

Эксперты отмечают, что Европа переходит к новой модели миграционной политики – с более жестким контролем, большим количеством проверок и усиленными процедурами возвращения тех, кто не имеет права на пребывание в ЕС.