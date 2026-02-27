У Єврокомісії відповіли, чи будуть примусово повертати українців призовного віку додому

Питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС. Також не очікується жодних змін до відповідного положення найближчим часом.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі 27 лютого, передає Укрінформ.

Яке рішення щодо українців призовного віку ухвалили в ЄС?

Люксембурзький кореспондент поставив запитання речнику Єврокомісії, чи тривають на рівні ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, зокрема в контексті відповідного заклику, про яких нещодавно говорили люксембурзькі чиновники.

Маркус Ламмерт відповів, що поки що нових рішень або ж змін у питаннях тимчасового захисту – немає.

Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року,

– зазначив речник Єврокомісії.

Він також пояснив, що з цієї причини до березня 2027 року всі правила тимчасового захисту залишатимуться чинними.

З чого почалися дебати щодо можливого повернення українських чоловіків додому?

Видання Luxembourg Times писало, що міністерка оборони країни Юріко Бакес висловила кваліфіковану підтримку міністру внутрішніх справ країни Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки,

– додала міністерка оборони Люксембургу.

Глава люксембурзького МВС Леон Глоден називав "дивним" те, що "з одного боку, ми масово підтримуємо Україну, а люди, які потім повинні боротися за Україну, потім приїжджають до різних країн-членів ЄС" як шукачі притулку.

"Ми повинні знайти рішення разом", – додав міністр внутрішніх справ країни.

Що зараз з тимчасовим захистом для українців в ЄС?