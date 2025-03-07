Країни мають "одуматися": росіянам стало простіше потрапити до Європи – що відбувається
- Європейські країни збільшують видачу шенгенських віз громадянам Росії, зокрема, у 2024 році 90% з них були туристичними.
- Єврокомісія висловила занепокоєння цим фактом і закликала країни-члени ЄС бути єдиними у видачі віз, враховуючи загрози з боку Росії.
Європейські країни збільшують видачу шенгенських віз громадянам Росії. Такий розвиток подій викликав занепокоєння в Європейській комісії, яка закликає країни-члени "одуматися".
Цього тижня Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС зібралася в Брюсселі, де оприлюднила останні статистичні дані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС Латвії.
Читайте також Край багаторічним затримкам: у ЄС назвали дату запуску системи в'їзду/виїзду EES
Європа почала активніше роздавати візи росіянам
За даними статистики, торік було видано 565 069 шенгенських віз для росіян, що на 25% більше порівняно з 2023 роком.
При цьому візова статистика попередніх років демонструє іншу картину щодо тенденцій видачі віз. У 2023 році загальна кількість виданих віз зменшилася порівняно з попереднім роком, але це зменшення не було таким значним, як очікувалося. Зокрема, було видано 520 387 віз, що на 45 000 віз, або 8,6%, більше, ніж очікувалося у 2024 році.
Країни-члени мають буди єдиними у питанні видачі шенгенських віз... Росія створює загрози, як у Шенгенській зоні, поблизу неї, так і на географічно більш віддалених територіях,
– заявив Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.
У 2024 році 90% віз, виданих громадянам Росії, були туристичними. Дані показують, що лише 5,7% від загальної кількості шенгенських віз, виданих торік, отримали громадяни Росії.
Які країни видають найбільше віз росіянам
Згідно з останніми даними, у 2023 році Італія, Іспанія та Франція стали країнами-лідерами з видачі віз громадянам Росії.
- Італія видала загалом 134 000 віз;
- Іспанія – 96 800;
- Франція – 99 500.
Натомість найвищі показники відмов у видачі віз росіян у таких країнах:
- Мальта, де було відхилено 34,8% запитів;
- Естонія – 31,7%;
- Швеція та Австрія – 29,6% і 26,4%;
- Німеччина – 20,5%.