ЄС запроваджує нову систему в'їзду: що зміниться при перетині кордону

8 липня Європейський парламент офіційно схвалив впровадження нової системи в'їзду/виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Очікується, що система почне діяти цієї осені.

Вона поширить свою дію на всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Читайте також Допомога вже не та: чому українці у Франції обирають статус біженця, а не тимчасовий захист

Європарламент поступово впровадить систему EES

Європейська система в'їзду/виїзду (EES) призначена для автоматичного документування інформації про громадян третіх країн, які в'їжджають до ЄС за короткостроковими візами або в рамках безвізового режиму.

Деталі про нову систему EES 24 Канал вже розповідав раніше. Тоді її запуск запланували на жовтень 2025-го.

EES фіксуватиме найважливіші дані, включаючи ім'я особи, тип проїзного документа, час і місце в'їзду або виїзду, а також біометричну інформацію, таку як відбитки пальців і фотографії обличчя.

Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги,

– заявили в Європарламенті.

Поступове впровадження нової системи відбуватиметься протягом наступних 180 днів, щоб пом'якшити потенційні проблеми під час її розгортання. При цьому система може бути тимчасово призупинена, якщо виникнуть технічні труднощі або надмірні черги.

Держави-члени ЄС можуть на власний розсуд обирати, чи впроваджувати систему поступово, чи реєструвати всі перетини кордону одночасно.

Відповідно до встановленого графіку, очікується, що 10% перетинів кордону будуть зареєстровані в системі до 30-го дня, 35% – до 90-го дня, а повна реєстрація очікується до 170-го дня.