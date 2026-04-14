У Європі можуть стерти з карти ціле місто: все заради одного проєкту

У Нідерландах можуть повністю знести місто Мурдейк. Цілий населений пункт може зникнути протягом найближчих десяти років через масштабний державний проєкт у сфері енергетики.

Причиною такого кроку стала потреба країни у розвитку інфраструктури для переходу на відновлювані джерела енергії, передає Digi24.

Чому влада хоче знести місто?

Через дефіцит вільної землі влада розглядає територію міста як оптимальну для будівництва високовольтних підстанцій та підприємств із виробництва водню. Місцеві жителі вже реагують на ці плани з тривогою. Багато родин живуть у Мурдейку поколіннями і не готові залишати свої домівки.

Рибалка Джако Коман, чий бізнес існує там понад століття, емоційно сказав, що мешканців міста ніби ведуть на забій.

Ти засинаєш із цією думкою і прокидаєшся з нею,

– наголосив Джако Коман.

Ситуація в місті стає дедалі напруженішою:

на вулицях з'являються приспущені прапори,

а нерухомість виставляють на продаж, хоча покупців майже немає.

Люди також переживають за долю місцевого кладовища, де поховані їхні рідні.

Місто Мурдейк можуть повністю знищити / Фото Gemeente Moerdijk

Що каже влада?

Мер міста Аарт Ян Меркерке назвав можливе знесення будинків і навіть цвинтаря "найважчим рішенням" у своїй кар'єрі. За його словами, уряд потребує близько 450 гектарів землі – це площа приблизно 700 футбольних полів. Як пише Dutch News, реалізація цього проєкту може тривати до 10 років.

Наразі місцева влада розглядає варіант, за якого доведеться пожертвувати одним населеним пунктом заради збереження інших. Остаточне рішення очікується до кінця року. Цей випадок уже називають одним із найрадикальніших прикладів того, як енергетичний перехід може впливати на життя цілих громад.

