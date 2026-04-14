Причиной такого шага стала потребность страны в развитии инфраструктуры для перехода на возобновляемые источники энергии, передает Digi24.

Смотрите также "Польша – это ад": RegioJet резко уходит с рынка

Почему власти хотят снести город?

Из-за дефицита свободной земли власти рассматривают территорию города как оптимальную для строительства высоковольтных подстанций и предприятий по производству водорода. Местные жители уже реагируют на эти планы с тревогой. Многие семьи живут в Мурдейку поколениями и не готовы покидать свои дома.

Рыбак Джако Коман, чей бизнес существует там более века, эмоционально сказал, что жителей города будто ведут на убой.

Ты засыпаешь с этой мыслью и просыпаешься с ней,

– подчеркнул Джако Коман.

Ситуация в городе становится все более напряженной:

на улицах появляются приспущенные флаги,

а недвижимость выставляют на продажу, хотя покупателей почти нет.

Люди также переживают за судьбу местного кладбища, где похоронены их родные.

Город Мурдейк могут полностью уничтожить / Фото Gemeente Moerdijk

Что говорит власть?

Мэр города Аарт Ян Меркерке назвал возможный снос домов и даже кладбища "самым тяжелым решением" в своей карьере. По его словам, правительство нуждается в около 450 гектаров земли – это площадь примерно 700 футбольных полей. Как пишет Dutch News, реализация этого проекта может занять до 10 лет.

Сейчас местные власти рассматривают вариант, при котором придется пожертвовать одним населенным пунктом ради сохранения других. Окончательное решение ожидается до конца года. Этот случай уже называют одним из самых радикальных примеров того, как энергетический переход может влиять на жизнь целых общин.

Ранее мы писали, что Лихтенштейн является наименее посещаемой страной в Европе, считается "скучной" из-за отсутствия крупных туристических достопримечательностей. В 2024 году там зарегистрировали всего 228 579 ночевок в туристических апартаментах, что чрезвычайно мало по сравнению с другими европейскими странами.