У Греції вводять несподівану заборону щодо соцмереж: почне діяти вже зовсім скоро

Прем'єр-міністр Греції поділився у тік-тоці новою забороною, що набуде чинності в країні вже наступного року – мільйони людей не зможуть користуватися соцмережами.

Греція слідує за Австралією, що оголосила про запровадження подібного законопроєкту ще у грудні 2025 року. Мовиться про те, що з 1 січня 2027 року Греція заборонить усім підліткам віком до 15 років користуватися соціальними мережами, пише Express.

Чому Греція забороняє соцмережі для підлітків?

Нову заборону, що набуде чинності через рік, пояснюють захистом психічного добробуту дітей, і застосовувати її будуть незалежно від схвалення чи дозволу батьків. Наразі Греція закликає Євросоюз прийняти її майбутню заборону.

Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс вказав на "однозначні" докази того, що надмірний час перед екранами, а також алгоритми соцмереж посилюють тривогу та проблеми зі сном серед молоді. Окрім того, дані Грецького центру безпечного інтернету в Афінах показують, що 75% дітей молодшого шкільного віку зараз користуються соцмережами.

Обговорюють введення такої ж заборони і в уряді Великої Британії – там обмежити доступ до соцмереж хочуть усім особам до 16 років. Також введення заборони розглядають у в Ірландії та Данії.

Ми вирішили запровадити складний, але необхідний захід: заборонити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Греція є однією з перших країн світу, яка ухвалила таке рішення,

– заявив прем'єр-міністр Греції у своєму відео у тік-тоці.

Також Міцотакіс підтвердив свій намір чинити тиск на ЄС, аби країни-члени наслідували цей приклад.

Важливо! Запровадять заборону у Греції через застосунок "Kids Wallet", що зараз вже використовується для перевірки віку для покупок алкоголю та тютюнових виробів. Функції застосунку розширять, аби фільтрувати та обмежувати доступ до соцмереж, пише Mirror.

Греція не збирається покладатися на платформи, аби вони заблокували доступ для підлітків. Натомість батьки будуть зобов'язані встановити застосунок на усі пристрої своїх дітей, аби заблокувати доступ на системному рівні. Також застосунок має обмежити доступ підлітків до азартних ігор онлайн та застосунків для знайомств.

