Цю річ ніколи не можна класти у багаж в літаку: вона є практично у всіх

Літій-іонні акумулятори використовуються практично у всій техніці для подорожей, що мають мандрівники – від мобільного телефона та навушників до камери чи звичайної електричної зубної щітки. Втім, не всі знають, як саме потрібно перевозити всі предмети літаком.

Попри те, що використання літій-іонних акумуляторів надзвичайно поширено, правила щодо їхнього перевезення у літаках залишаються жорсткими, пише Travel+Leisure. І чимало мандрівників, що навіть не підозрюють про існування цих правил, згодом зіштовхуються з проблемами.

Що не можна везти у зареєстрованому багажі?

Правила, виявляються, досить прості – і краще запам'ятати їх ще перед польотом. Все, що вважається запасним літій-іонним акумулятором – наприклад, окремі акумулятори для камер, ноутбуків, чохли з акумуляторами для телефонів чи іншої техніки, а також повербанки, не можна перевозити у зареєстрованому багажі.

Натомість брати їх завжди потрібно тільки у ручну поклажу – про це пише Адміністрація безпеки транспорту США. Особливо обережними радять бути з зовнішніми акумуляторами – адже вони не інтегровані у більший пристрій, а по суті є компактними накопичувачами енергії. І попри те, що вони дуже зручні та ефективні, під час контакту клем з металевими предметами може відбутися коротке замикання.

Літій-іонні елементи можуть накопичувати багато енергії в невеликому просторі, але вони можуть переходити в тепловий режим, що призводить до швидкого нагрівання та займання,

– пояснив експерт з зарядних пристроїв Сеймур Сегніт.

Окрім того, саме повербанки більш вразливі до фізичних пошкоджень – а це часом трапляється у вантажному відсіку: сумки складають одна на одну, і вони можуть зміщуватися і падати під час польоту.



Повербанки не варто класти у багаж / Фото Pexels

Що можна везти у зареєстрованому багажі?

Звісно, не усі пристрої обов'язково потрібно класти до ручної поклажі – зокрема, усі пристрої, що містять всередині літієву батарею, дозволені до перевезення у зареєстрованому багажі. Це стосується ноутбуків, планшетів, камер, мобільних телефонів, зубних щіток тощо.

Основна різниця між ними й повербанками та іншими зовнішніми акумуляторами полягає в тому, що там батарея міститься всередині пристрою у захисному корпусі, а не є вільною, і її температура краще регулюється.

Чи справді літій-іонні батареї небезпечні в літаку?

Інциденти з літієвими батареями на літаках насправді трапляються відносно рідко, та ставляться до них однаково серйозно. Наприклад, лише 2025 року зафіксували 97 випадків, пов'язаних з займанням батарей.

Саме тому усі відкриті батареї мають бути в салоні – адже там у випадку займання впоратися з проблемою можна набагато швидше. А ось виявлення вогню чи диму у вантажному відсіку залежить від датчиків та систем, які не дуже ефективні у боротьбі з літієвими пожежами.

Що ще варто знати мандрівникам?

Зовнішні акумулятори – це не єдина річ, що може спричинити затримки і навіть проблеми в аеропорту. Виявляється, один звичайнісінький предмет, що часто везуть з собою туристи, може викликати особливо пильну увагу з боку працівників на перевірці безпеки. І це – колода гральних карт.

Попри те, що карти не заборонені жодною авіакомпанією, проблема полягає у їхній формі. Через щільно складені одна біля одної карти їх важко перевірити сканером, і тому їх, скоріш за все, переглядатимуть вручну. Саме тому експерти не радять класти колоду в ручну поклажу.