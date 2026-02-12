Боротьба з туризмом продовжується: ще одна популярна точка Європи ввела суворі заборони

Острів Капрі у Тірренському морі – це надзвичайно популярне місце серед туристів. Щодня його відвідує понад 50 000 людей – а це значно перевищує кількість місцевих мешканців.

На острові Капрі в Італії проживає приблизно 13 000 – 15 000 людей, і надмірний туризм там є проблемою вже не перший рік, пише Euronews. Через це вже цього літа там почнуть діяти нові правила та обмеження.

Що потрібно знати перед відвідуванням Капрі?

Острів Капрі позиціює себе як спокійне та затишне місце для відпочинку – втім, останніми роками це не надто відповідає істині. В пік сезону на острові висаджуються сотні груп туристів, а загальна їхня кількість часто перевищує 50 000 лише на один день.

Особливою проблемою є туристи-одноденники, які не залишаються на ночівлю, а відтак не вносять суттєвого вкладу в економіку острова, натомість створюють багато шуму, галасу та незручностей для місцевих мешканців.

Цікаво! Популярність Капрі серед туристів не нова – ще в 1950-х роках на острові запровадили певні правила етикету для відвідувачів. Зокрема, заборонили гучно вмикати радіо та носити популярне взуття – дерев'яні сабо. Та за понад 70 років правила вже встигли застаріти, і настав час їх оновити.

Які нові обмеження з'являться на острові?

Нові правила обмежують передусім розмір туристичних груп. Відтепер будь-які групи, в яких є понад 40 людей, просто не зможуть висадитися на острові. А для груп, які мають понад 20 людей, вже не можна буде використовувати гучномовці. Натомість гід має забезпечити туристів навушниками.

Також гіди та керівники груп можуть використовувати лише непомітні знаки для того, аби туристи впізнавали їх у натовпі – а ось парасольки чи прапори під забороною.

Це нове правило подобається не лице місцевим мешканцям, але й туристичним операторам. Тихіша, спокійніша атмосфера – це саме те, що відвідувачі прагнуть отримати на острові, і правила допоможуть її повернути.

Подібні правила вже вводять і у популярній Венеції – там також кількість туристів давно перевищила кількість місцевих жителів, пише Falstaff Travel.

