Ніколи не робіть це на Великодній понеділок у Польщі: випишуть штраф
- У Польщі на Великодній понеділок обливання водою на вулицях може призвести до штрафу від 20 до 500 злотих.
- Штрафи можуть сягати до 5000 злотих, а за пошкодження майна передбачена цивільна відповідальність.
Цьогоріч Великодній понеділок, який також називають "мокрим", чи "обливаним", припадає на 6 квітня. І попри те, що другий день Великодня пов'язаний з багатьма традиціями, дотримання кількох може обернутися неприємним штрафом.
У Польщі є чимало звичаїв, що пов'язані з Великоднем в цілому, і з понеділком зокрема, пише InPoland. І у поліції країни також традиційно нагадали про наслідки, які можна отримати за обливання людей водою на вулицях.
Цікаво Незвично, але красиво: як святкують Великдень у Польщі
Чи можна обливати людей у Польщі у Великодній понеділок?
Обливання людей водою на вулиці – це давня традиція, пов'язана з Великоднем. Люди вірять, що вода у цей день стає цілющою та оздоровлює людей, але далеко не всім хочеться брати участь у подібних звичаях. Тож в багатьох випадках обливання водою перехожих може не просто їх образити, але й призвести до неприємного штрафу.
Якщо обливання переходить межу пристойності, або ж порушує тілесну недоторканність інших людей, воно може швидко перетворитися на правопорушення. Отож, у Польщі існують штрафи за обливання водою, і ціна за цю дію чимала:
- обливання перехожих – від 20 до 500 злотих;
- заливання водою велосипедиста чи транспортних засобів під час руху – до 500 злотих;
- заливання водою квартир, будинків, громадського транспорту – до 500 злотих.
Втім, теоретично штраф може сягнути навіть 5000 злотих, пише Gazeta Prawna.
Окрім того, навіть ненавмисне пошкодження чужого майна – телефона чи одягу – може призвести не тільки до штрафу, але й до цивільної відповідальності та необхідності виплачувати додаткову компенсацію.
Якщо ж правопорушення чинять неповнолітні, до відповідальності притягнуть їхніх законних опікунів. Але особи старше 17 років зазнають тих самих покарань, що й повнолітні.
Польща планує скасувати безвізовий режим для громадян трьох країн – і ось хто потрапив у цей список.
Українці у Польщі вже можуть отримати карту CUKR, що надасть легальну можливість жити у країні протягом трьох років та працювати. Втім, для цього потрібно дотриматися кількох умов.