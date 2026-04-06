Ніколи не робіть це на Великодній понеділок у Польщі: випишуть штраф

Цьогоріч Великодній понеділок, який також називають "мокрим", чи "обливаним", припадає на 6 квітня. І попри те, що другий день Великодня пов'язаний з багатьма традиціями, дотримання кількох може обернутися неприємним штрафом.

У Польщі є чимало звичаїв, що пов'язані з Великоднем в цілому, і з понеділком зокрема, пише InPoland. І у поліції країни також традиційно нагадали про наслідки, які можна отримати за обливання людей водою на вулицях.

Чи можна обливати людей у Польщі у Великодній понеділок?

Обливання людей водою на вулиці – це давня традиція, пов'язана з Великоднем. Люди вірять, що вода у цей день стає цілющою та оздоровлює людей, але далеко не всім хочеться брати участь у подібних звичаях. Тож в багатьох випадках обливання водою перехожих може не просто їх образити, але й призвести до неприємного штрафу.

Якщо обливання переходить межу пристойності, або ж порушує тілесну недоторканність інших людей, воно може швидко перетворитися на правопорушення. Отож, у Польщі існують штрафи за обливання водою, і ціна за цю дію чимала:

обливання перехожих – від 20 до 500 злотих;

заливання водою велосипедиста чи транспортних засобів під час руху – до 500 злотих;

заливання водою квартир, будинків, громадського транспорту – до 500 злотих.

Втім, теоретично штраф може сягнути навіть 5000 злотих, пише Gazeta Prawna.

Окрім того, навіть ненавмисне пошкодження чужого майна – телефона чи одягу – може призвести не тільки до штрафу, але й до цивільної відповідальності та необхідності виплачувати додаткову компенсацію.

Якщо ж правопорушення чинять неповнолітні, до відповідальності притягнуть їхніх законних опікунів. Але особи старше 17 років зазнають тих самих покарань, що й повнолітні.

Що ще слід знати українцям у Польщі?