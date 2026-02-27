Знати потрібно усім: ось що робити, якщо загубили паспорт за кордоном

Подорож за кордон – це чудова нагода відпочити, пізнати інші культури та побачити чимало цікавих місць. Втім, відпочинок може обернутися справжнім хаосом, якщо ви випадково загубите паспорт.

Під час подорожі за кордон від втрати паспорта не застрахований, на жаль, ніхто. І що робити у такому випадку та як повернутися додому, знають далеко не всі – але є чітка послідовність дій, яку слід виконати, пише Урядовий портал.

Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном?

У більшості країн процедура у випадку втрати паспорта однакова. Щойно ви з'ясували, що документ загубився чи був вкрадений, потрібно робити наступне:

зверніться до найближчого поліційного відділення, аби скласти відповідну заяву. Вкажіть у ній усі візи та відмітки, що є у паспорті;

отримайте копію протоколу чи довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта – її видадуть після прийому заяви;

з довідкою зверніться до найближчого дипломатичного чи консульського представництва України.

Для того, аби там надали допомогу, при собі слід мати кілька документів:

Протокол про втрату паспорта від поліції. Дві фотографії паспортного формату. Копії документів та інші матеріали, що можуть підтвердити вашу особу.

У консульстві видадуть новий закордонний паспорт, або ж посвідчення особи для повернення в Україну. Але посвідчення особи – це тільки тимчасовий документ, що має обмежену дію, тож організувати своє повернення додому слід якнайшвидше.

Що робити після повернення в Україну?

Коли ви вже будете в Україні, необхідно звернутися до Державної міграційної служби та повідомити там про втрату документа. Після цього можна оформити новий закордонний паспорт. Для цього потрібно мати наступні документи:

внутрішній паспорт;

квитанція про сплату за послугу.

Що ще слід знати українцям за кордоном?