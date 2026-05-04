4 травня, 19:57
Його мають майже всі: через цей дозволений предмет можуть зупинити в аеропорту

Марина Блохіна
Основні тези
  • Колода гральних карт може спричинити затримки на контролі безпеки в аеропорту через свою форму, яка викликає підозри у персоналу.
  • Експерт радить мандрівникам виймати карти з ручної поклажі та класти їх у лоток під час перевірки, щоб уникнути затримок.
Одна несподівана річ, що під час відпустки опиняється у рюкзаку чи сумці практично кожної людини, може стати причиною затримки на контролі безпеки в аеропорту. І це при тому, що на цю річ не діє жодна заборона.

Один абсолютно нешкідливий предмет не заборонений жодною авіакомпанією. Та коли мандрівники кладуть його в ручну поклажу, вони наражають себе на затримки та перевірку речей вручну, пише Mirror. Основна проблема полягає у формі предмета. 

Через яку річ можуть вручну перевіряти ручну поклажу?

Проходження перевірки безпеки в аеропорту – це одна з найбільш стресових частин польоту, і тому більшість мандрівників хочуть, аби вона пройшла якомога швидше. Нікому не подобається, коли сумка застряє на сканері чи, ще гірше, її відправляють на таку собі "смугу ганьби" для перевірки вручну. 

І багато туристів навіть не здогадуються, що причиною цього може стати один нешкідливий предмет, який через форму викликає підозри у персоналу аеропорту. 

Мовиться про звичайнісіньку колоду гральних карт, яку з собою у поїздку компанії друзів беруть майже завжди. Та незалежно від того, чи це дешевий набір карт, чи колекційні картки, чи карти таро – вони можуть спричинити проблеми з проходженням контролю безпеки. 


Через колоду карт можуть затримати на контролі безпеки / Фото Pexels

Ян Кава, експерт з безпеки, пояснив, що саме форма карт призводить до додаткових перевірок: у працівників може скластися враження, що всередині щось приховано, пише Travel+Leisure

Коли предмети щільно складені один до одного, як-от колоди, папки або оброблені плитки, рентгенівське зображення може ускладнити для офіцерів підтвердження того, що в них або навколо них немає прихованих заборонених предметів, 
– пояснив він. 

Тож експерт радить мандрівникам одразу виймати карти з ручної поклажі та класти їх у лоток поряд з сумкою та мобільним телефоном, аби пришвидшити процес перевірки. 

Що ще потрібно знати туристам?

  • Затримати на контролі безпеки можуть і через кілька інших популярних предметів у ручній поклажі. Чимало мандрівників не підозрюють, що щоденні речі також потрапляють під дію правила про рідини в аеропортах. 

  • Також носильник багажу розповів, які сумки в аеропорту найчастіше кидають – краще ніколи не брати їх у поїздку, адже вміст під час польоту може пошкодитися. 

