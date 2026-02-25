Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Не Іспанія: українка розкрила ідеальну країну в Європі для життя
25 лютого, 19:41
3

Не Іспанія: українка розкрила ідеальну країну в Європі для життя

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка обрала Албанію для життя через нижчу вартість оренди та меншу бюрократію в порівнянні з Іспанією.
  • В Албанії є доступніші англомовні приватні школи, і жінка відчуває себе у безпеці, незважаючи на стереотипи про небезпеку.

Українка, що переїхала за кордон, розповіла, чому вона обрала менш популярну Албанію замість сонячної Іспанії, куди їдуть так багато українців.

Албанія – це дуже красива, але не така популярна країна, як Іспанія. Втім, українка переконана, що для життя вона підходить набагато краще з кількох простих причин, повідомляє soloma.travel

Цікаво Відпиляли крижину і застрягли на ній: німецьких туристів рятували з саморобної сауни у Швеції

Чому українка переїхала до Албанії?

Для українки основний вибір стояв між Албанією та Іспанією. І попри те, що з кожним роком все більше людей розглядають Іспанію як найкращий варіант для переїзду у Європі, жінка для себе зробила вибір на користь Албанії – і не пожалкувала. 

  

Українка розповіла про причини переїзду до Албанії: дивіться відео

Перша перевага країни полягає у вартості оренди. 

Адже в Албанії можна зняти за 400 – 500 євро хорошу якісну квартиру, в той час, коли в Іспанії – 1000+ євро як мінімум, і то це буде квартира не дуже: з пліснявою і старенькими меблями, 
– поділилася українка. 

Цікаво! Одній людині для життя в Албанії потрібно витратити приблизно 31 563 тисячі гривень без урахування орендної плати, пише Numbeo

Ще одним важливим пунктом для жінки стало те, що в Албанії немає великої бюрократії. Натомість Іспанія "славиться" тим, що документи там оформлювати можна досить довго. Окрім того, жінка також шукала англомовні приватні школи, і в Албанії вдалося відшукати значно кращі варіанти.

І – так, в Іспанії вони теж, звісно, є, але ціна на них космос. А в Албанії це коштує 500 євро на місяць, 
– додала жінка. 

Блогерка також поділилася, що попри міфи щодо того, що в Албанії небезпечно, саме там вона відчуває себе у безпеці.

Що ще розповідають українці за кордоном?

  • Українка розповіла, скільки грошей їй довелося витратити на переїзд до Іспанії – сума вразила навіть її саму. 

  • А ось українка поділилася, що вона хотіла б знати перед переїздом до Бельгії – у цій країні є чимало можливостей для українців. 