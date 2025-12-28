Смердить на вулицях та багато бюрократії: українка розкритикувала популярну країну

Українка, що живе в Бельгії, поділилася несподіваними мінусами, з якими їй довелося зіштовхнутися у цій країні.

До Бельгії українці часто їздять і на відпочинок, і на заробітки. Втім, не обійшлося тут і без недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на manucuremons.

Цікаво "Можна дозволити собі все": 5 несподіваних плюсів Німеччини від українки

Які є недоліки життя у Бельгії?

Бюрократія

Українка поділилася, що вже сім місяців у країні не може повністю зібрати документи для того, аби вийти заміж. Окрім того, державний працівник може побоятися брати на себе відповідальність про видання документа, якщо ви видаватиметеся йому "сумнівними" – і він буде відправляти вас до інших інстанцій.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Тож українка радить для великих справ одразу ж наймати юриста.

Маленькі міста

Порівняно з Україною у Бельгії дуже маленькі міста та вузькі вулички, і для пішоходів часто взагалі немає місця. Особливо часто таке трапляється на околиці міста або ж за містом.

Українка розкрила мінуси життя у Бельгії: дивіться відео

Поганий запах

Про цей недолік українці не доводилося чути жодного разу, аж поки вона не переїхала до Бельгії. В сезон, коли в країні підживлюють поля, запах стоїть дуже неприємний.

Окрім того, погано може пахнути в і центрі міста – особливо вранці в суботу чи неділю, коли ще не встигли поприбирати: люди в Бельгії дуже люблять пити пиво, і запахи залишаються.

Що ще розповідають українці за кордоном?