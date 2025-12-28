Смердить на вулицях та багато бюрократії: українка розкритикувала популярну країну
- Українка в Бельгії стикається з бюрократичними труднощами, намагаючись зібрати документи для шлюбу, і радить наймати юриста для вирішення великих справ.
- Маленькі міста з вузькими вулицями, а також неприємні запахи в певні сезони та в центрі міста є значними недоліками життя у Бельгії.
Українка, що живе в Бельгії, поділилася несподіваними мінусами, з якими їй довелося зіштовхнутися у цій країні.
До Бельгії українці часто їздять і на відпочинок, і на заробітки. Втім, не обійшлося тут і без недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на manucuremons.
Цікаво "Можна дозволити собі все": 5 несподіваних плюсів Німеччини від українки
Які є недоліки життя у Бельгії?
Бюрократія
Українка поділилася, що вже сім місяців у країні не може повністю зібрати документи для того, аби вийти заміж. Окрім того, державний працівник може побоятися брати на себе відповідальність про видання документа, якщо ви видаватиметеся йому "сумнівними" – і він буде відправляти вас до інших інстанцій.
Тож українка радить для великих справ одразу ж наймати юриста.
Маленькі міста
Порівняно з Україною у Бельгії дуже маленькі міста та вузькі вулички, і для пішоходів часто взагалі немає місця. Особливо часто таке трапляється на околиці міста або ж за містом.
Українка розкрила мінуси життя у Бельгії: дивіться відео
Поганий запах
Про цей недолік українці не доводилося чути жодного разу, аж поки вона не переїхала до Бельгії. В сезон, коли в країні підживлюють поля, запах стоїть дуже неприємний.
Окрім того, погано може пахнути в і центрі міста – особливо вранці в суботу чи неділю, коли ще не встигли поприбирати: люди в Бельгії дуже люблять пити пиво, і запахи залишаються.
