Дорого і неможливо знайти житло: українка розкрила недоліки життя в Хорватії

Українка, що місяць живе у Хорватії, помітила у країні кілька несподіваних мінусів, про які туристи навіть не підозрюють.

Хорватія – це дуже красива країна, куди чимало людей мріють поїхати на відпустку. Втім, життя там підійде далеко не всім, повідомляє 24 Канал з посиланням на churilova_an.

Які є мінуси життя у Хорватії?

Ціни

Перший недолік, що помітила українка – це ціни, що значно вищі, ніж в Україні.

Продукти, кава, побутові дрібниці – все коштує більше, ніж ти очікуєш,

– поділилася українка.

Платні дороги

Платні дороги існують по всій Європі. І якщо у Словаччині ви плануєте подорожувати чи їхати кудись на власному авто, потрібно підготуватися витрачатися додатково на оплату трас. В середньому дівчині для поїздки до іншого міста доводиться витрачати 10 євро в обидві сторони.

Житло

Пошук житла у країні – це дуже непросте завдання. Дуже багато квартир у Хорватії здають лише до туристичного сезону, а коли він починається, ціни підіймають для туристів. Тим часом для довгострокової оренди вибір зовсім невеликий.

Українка розповіла про недоліки Хорватії: дивіться відео

Так само труднощі виникають і з пошуком роботи після закінчення туристичного сезону. Роботи, за словами блогерки, майже немає навіть у великих містах.

Вибір напоїв

Українка помітила, що вибір у місцевих кав'ярнях значно менший, ніж в Україні, тож якщо ви звикли до десятків позицій у меню, в Словаччині очікувати на подібне не варто.

