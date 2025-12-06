Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Дорого і неможливо знайти житло: українка розкрила недоліки життя в Хорватії
6 грудня, 18:29
3

Дорого і неможливо знайти житло: українка розкрила недоліки життя в Хорватії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка живе в Хорватії, розповіла про високі ціни на продукти, платні дороги та складність у пошуку житла.
  • Після туристичного сезону важко знайти роботу, а вибір напоїв у кав'ярнях значно менший, ніж в Україні.

Українка, що місяць живе у Хорватії, помітила у країні кілька несподіваних мінусів, про які туристи навіть не підозрюють.

Хорватія – це дуже красива країна, куди чимало людей мріють поїхати на відпустку. Втім, життя там підійде далеко не всім, повідомляє 24 Канал з посиланням на churilova_an

Цікаво Без опалення та магазинів: українка розповіла про свій досвід життя в Болгарії

Які є мінуси життя у Хорватії?

Ціни

Перший недолік, що помітила українка – це ціни, що значно вищі, ніж в Україні. 

Продукти, кава, побутові дрібниці – все коштує більше, ніж ти очікуєш,
 – поділилася українка. 

Платні дороги

Платні дороги існують по всій Європі. І якщо у Словаччині ви плануєте подорожувати чи їхати кудись на власному авто, потрібно підготуватися витрачатися додатково на оплату трас. В середньому дівчині для поїздки до іншого міста доводиться витрачати 10 євро в обидві сторони. 

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні?  Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Житло

Пошук житла у країні – це дуже непросте завдання. Дуже багато квартир у Хорватії здають лише до туристичного сезону, а коли він починається, ціни підіймають для туристів. Тим часом для довгострокової оренди вибір зовсім невеликий.

Українка розповіла про недоліки Хорватії: дивіться відео

Так само труднощі виникають і з пошуком роботи після закінчення туристичного сезону. Роботи, за словами блогерки, майже немає навіть у великих містах.

Вибір напоїв

Українка помітила, що вибір у місцевих кав'ярнях значно менший, ніж в Україні, тож якщо ви звикли до десятків позицій у меню, в Словаччині очікувати на подібне не варто. 

Що ще розповідають українці за кордоном?