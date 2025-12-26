"Тут спішите тільки ви": українка розкрила несподівані мінуси популярної країни

Українка, що переїхала до Іспанії, поділилася, що це чудова країна, але не без мінусів.

Іспанія – це надзвичайно популярна країна в Європі – і не лише для відпусток, але й для переїзду. Втім, перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення, слід дізнатися про кілька недоліків країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Які є недоліки в Іспанії?

Перший мінус, про який згадала українка – це бюрократія. Втім, за її словами, це проблема усієї Європи, а не лише Іспанії.

Якщо ви хочете розв'язати питання за день чи два, то це означає тільки одне – тут спішите тільки ви,

– поділилася дівчина.

Також вона розповіла, що на свою медичну картку очікує вже три місяці. Та ще одна велика проблема, про яку чимало людей навіть не підозрюють – це опалення. Сама українка живе на півдні країни та поділилася, що опалення практично ніде немає, а взимку вдома може бути холодніше, ніж на вулиці.

Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео

Через це виникає ще одна проблема – одяг взимку сохне дуже довго, хоч виправити це можна за допомогою кондиціонера чи обігрівача.

Також в іспанських будинках досить тонкі стіни, а люди зазвичай шумні – і через це часто буває чути, як сусіди веселяться та слухають музику вночі. Можуть виникнути проблеми й з орендою житла, якщо немає чинного робочого контракту.

В Іспанії, окрім того, досить високий рівень безробіття серед європейських країн – а це значить, що з пошуком роботи виникають проблеми. Втім, знайти хорошу вакансію все ж можливо – і навіть з українським дипломом.

