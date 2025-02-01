Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб прожити без соціальної допомоги
- У Німеччині оренда житла є однією з найбільших
- Щомісячний дохід для однієї особи повинен бути від 1 500 євро.
У Німеччині доволі дороге життя, а найбільші витрати йдуть на проживання. Однак якщо працювати, то все можна покрити.
У селищах життя дешевше, однак навряд у кожному відділеному містечку Німеччини знайдеться робота, яка дозволить покрити витрати на родину. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.
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Ціни на проживання у Німеччині
Як зазначають журналісти, найменші витрати на родину у Німеччині становлять 1 500 євро. Найбільше витрати йдуть саме на оренду житла, ціни на яку варіюються залежно від міста:
- Мюнхен – від 1 023 євро у віддаленому районі міста;
- Берлін – від 907 до 1 331 євро;
- Штутгарт – від 787 до 1 278 євро;
- Франкфурт – від 878 до 1 143 євро;
- Гамбург – від 803 до 1 056 євро;
- Кельн – від 678 до 906 євро.
Варто зауважити, що житло там часто здають без меблів, тож це додаткові витрати. Однак вживані предмети побуту можна придбати за дуже низькою ціною.
Також у Німеччині кожне домогосподарство має вносити плату на суспільне мовлення у розмірі 18,36 євро на місяць.. Незалежно від того, чи дивитеся ви німецьке телебачення, й чи слухаєте радіо.
У Німеччині доведеться платити за медстрахування / Pexels
Далі йдуть не менш важливі за житло витрати, зокрема харчування. Вартість середнього тижневого кошика на 1 людину сягає приблизно 100 євро.
А ще у Німеччині обов'язкове медичне страхування – сума внеску за державну страховку становить приблизно 170 євро на місяць з людини.
Крім цього, завжди є додаткові витрати, як от: оплата мобільного зв'язку та інтернету, проїзний або бензин, оплата за освіту дітей тощо.
Тож загалом щомісячний дохід для різних категорій населення повинен становити:
- Для однієї особи – від 1 500 – 2 000 євро;
- Для сім'ї з двох осіб – 2 500 – 3 000 євро;
- Для сім'ї з дітьми – від 3 500 євро.