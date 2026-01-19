5 речей, що в Німеччині кращі, ніж в Іспанії: порівняння від українки
- Українка Поліна відзначає, що в Німеччині шаурма найсмачніша, якість доріг дуже висока, а велодоріжок більше, ніж в Іспанії.
- У Німеччині цінують машини і доглядають за ними, пунктуальність дуже важлива, а воду можна пити з-під крана, що відрізняється від ситуації в Іспанії.
Українка, що переїхала до Іспанії з Німеччини, поділилася переліком речей, яких їй не вистачає у сонячній країні.
Українка Поліна переїхала з Німеччини через постійно похмуру погоду, проблеми з бюрократією та самозайнятістю – втім, все ж кількох речей з цієї країни їй не вистачає в Іспанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Що українці подобається в Німеччині?
Шаурма
Українка вважає, що в Німеччині шаурма найсмачніша – і саме про неї вона думає щоразу, коли згадує німецьку кухню.
В Іспанії також багато де можна купити шаурму, але такої смачної, як в Німеччині, я не пробувала ніде,
– поділилася дівчина.
Якість доріг та велодоріжки
Українка розповіла, що в Німеччині якість доріг дуже висока, "завжди все ідеально". А ось в Іспанії вибоїни на дорогах можуть зустрічатися й у великих містах. І попри те, що у Валенсії, де зараз живе українка, чимало велодоріжок, у Німеччині їх навіть більше.
Українка порівняла Німеччину та Іспанію: дивіться відео
Ставлення до машин
В Німеччині люди їздять на дорогих хороших машинах – і відповідно цінують їх, доглядають та завжди миють (в цій країні за немиту машину можна отримати штраф). А ось в Іспанії до машини ставляться як до транспорту, і не доглядають за ними так сильно.
Пунктуальність
В Німеччині завжди люди вчасно приходять на зустрічі, і пунктуальність дуже цінується. А ось в Іспанії все зовсім інакше. Часто навіть на заплановану зустріч з майстром можна чекати годинами.
Питна вода з-під крана
Згадую, як в Німеччині я все готувала, і пили ми воду з-під крана. Тут же ми спочатку тягали баклажки, потім замовили собі спеціальний кулер – все одно не дуже зручно,
– поділилася блогерка.
