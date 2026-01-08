"Чомусь та навчать": українка розкрила несподівані переваги Німеччини
- Українка, яка переїхала до Німеччини, відзначає переваги країни: тихе та спокійне життя, розвинений екологічний транспорт, сортування сміття, якісна освіта, та спортивний спосіб життя мешканців.
- Ці фактори, за її словами, відрізняють Німеччину від України, адже всі слідують правилам, цінують момент і активно займаються спортом.
Українка, що переїхала до Німеччини, розповіла, що ж їй подобається у цій країні – і переваг там чимало.
Німеччина – це країна, де наразі проживає найбільше українців у Європі. І недарма – адже країна може похвалитися досить великою кількістю плюсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliaintrovert.
Що українці подобається у Німеччині?
Перший великий плюс Німеччини – це те, що у країні дуже тихо та спокійно.
Усі живуть своє повільне життя, і це дозволяє трохи зупинитися та цінувати момент,
– поділилася українка.
Друга перевага – це екологічний громадський транспорт, адже він у Німеччині дуже розвинений. Окрім того, подобається українці й те, що у країні усі сортують сміття. На думку українки, саме такі речі, як ця, і відрізняють Німеччину від України – бо "всі слідують правилам".
Українка розкрила плюси Німеччини: дивіться відео
Четвертий плюс Німеччини для дівчини – це якісна та сучасна освіта.
Тут тебе точно чомусь та навчать,
– додала вона.
Остання, але досить важлива перевага – більшість людей у Німеччині досить спортивні та полюбляють гуляти. Ніхто не закривається, люди виходять на свіже повітря.
