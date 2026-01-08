Укр Рус
8 січня, 19:37
2

"Чомусь та навчать": українка розкрила несподівані переваги Німеччини

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка переїхала до Німеччини, відзначає переваги країни: тихе та спокійне життя, розвинений екологічний транспорт, сортування сміття, якісна освіта, та спортивний спосіб життя мешканців.
  • Ці фактори, за її словами, відрізняють Німеччину від України, адже всі слідують правилам, цінують момент і активно займаються спортом.

Українка, що переїхала до Німеччини, розповіла, що ж їй подобається у цій країні – і переваг там чимало.

Німеччина – це країна, де наразі проживає найбільше українців у Європі. І недарма – адже країна може похвалитися досить великою кількістю плюсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliaintrovert.

Що українці подобається у Німеччині?

Перший великий плюс Німеччини  – це те, що у країні дуже тихо та спокійно. 

Усі живуть своє повільне життя, і це дозволяє трохи зупинитися та цінувати момент,
 – поділилася українка. 

Друга перевага – це екологічний громадський транспорт, адже він у Німеччині дуже розвинений. Окрім того, подобається українці й те, що у країні усі сортують сміття. На думку українки, саме такі речі, як ця, і відрізняють Німеччину від України – бо "всі слідують правилам". 

Українка розкрила плюси Німеччини: дивіться відео

Четвертий плюс Німеччини для дівчини – це якісна та сучасна освіта. 

Тут тебе точно чомусь та навчать,
 – додала вона. 

Остання, але досить важлива перевага – більшість людей у Німеччині досить спортивні та полюбляють гуляти. Ніхто не закривається, люди виходять на свіже повітря. 

