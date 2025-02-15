Скільки потрібно заробляти в Норвегії, щоб прожити без соціальної допомоги

Вартість проживання в Норвегії досить дорога. Тож потрібно добре заробляти, щоб прожити без допомоги.

Тим паче, що восени 2024 року країна припинила автоматично видавати статус тимчасового захисту українцям. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Витрати в Норвегії

Середні ціни за оренду квартири 85 квадратів у великих містах досягають 1 000 євро на місяць. За межами міста удвічі більший будинок коштуватиме стільки ж.

Також є такі витрати, як вивіз сміття, електроенергія, опалення та вода. Для квартири 85 квадратних метрів це в середньому до 150 євро на місяць.

Вартість середнього тижневого продуктового кошика на одну людину – приблизно 100 євро. Якщо є дитина, то також раз на місяць доведеться віддавати 30 євро на школу з харчуванням.

Щодо медичного страхування, то воно коштує 35 євро/на рік, адже витрати здебільшого покриває держава. Для дітей до 18 років медичні послуги безплатні й включають стоматолога.

Дорослим стоматологів треба оплачувати самостійно. Однак якщо дохід не дозволяє покрити вартість лікування, то можна подати заяву про допомогу в Nav.

Додаткові витрати:

Проїзний квиток: 77 євро на місяць;

Мобільний зв'язок: 30 євро на місяць;

Інтернет – 60 євро на місяць.

Скільки потрібно заробляти в Норвегії

Загалом у селищах і селах витрати на життя нижні, ніж у великих містах. Зокрема внаслідок меншої вартості житла.

Водночас там обмежений вибір робочих міст і можуть бути проблеми з інфраструктурою, доступом до медицини чи соціальних послуг.

Однак загалом рівень доходу для комфортного життя в Норвегії повинен бути щонайменше: