Нуль шансів: в якій країні українці не можуть купити будинок

Є країна, де іноземці взагалі не можуть придбати квартиру чи будинок. Ба більше, там немає приватної власності на житло навіть для її громадян.

Мовиться про КНДР, де вся нерухомість належить державі. Про це пише 24 Канал.

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Чому іноземці не можуть купити житло у Північній Кореї

У Північній Кореї взагалі офіційно не існує приватної власності на нерухомість – вся земля і житло належать державі, а громадяни лише отримують право на її користування. Тобто купівля-продаж нерухомості неможлива навіть для місцевих жителів. І, очевидно, що офіційно це заборонено.

Держава надає житло залежно від соціального статусу, партійної лояльності та місця роботи.



У Північній Кореї неможливо придбати житло / Rajin

У КНДР живуть небагато іноземців. Однак навіть ті, які там проживають (наприклад, дипломати або співробітники міжнародних організацій), не можуть володіти нерухомістю. Вони живуть у спеціально відведених районах на умовах оренди.

Звичайно, на деякі громадяни, буває, намагаються передавати право користування житлом за гроші, проте це заборонено. Якщо влада спіймає, вона може визнати таку угоду нелегальною і конфіскувати житло.