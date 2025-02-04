Буряк, цибуля: чому поляки обзиваються овочами

Іноді поляки можуть облаяти навіть без використання непристойних слів. Якщо раптом вас почали називати якимось овочем, то варто задуматись.

Так, іноді поляки використовують назви овочів замість грубих слів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео @onpolish.

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Інші значення овочів у Польщі

Якщо у Польщі вас назвали буряком, цибулею чи картоплиною, то радіти немає чому. Адже ці слова можуть мати приховане значення у польській розмовній мові:

burak (буряк) – так називають грубу, некультурну та невиховану людину.

cebulak (цибуля) – це слово вживають до дуже скупих людей.

ziemniak (картоплина) – а це "характеристика" для некмітливої, недалекої людини.



Бути картоплиною у Польщі не дуже приємно / Pixabay

Однак не всі овочі означають щось погане. До прикладу, kalafior (цвітна капуста) – це просто кучерява людина.

Тож тепер ви будете знати, як реагувати, якщо раптово почуєте назви овочів у розмові з поляками.

Втім, радимо не соромитися й завжди уточнювати у співрозмовників з інших країн значення слів, які ви не до кінця розумієте.