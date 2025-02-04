Свекла, лук: почему поляки обзываются овощами

Иногда поляки могут обругать даже без использования непристойных слов. Если вдруг вас начали называть каким-то овощем, то стоит задуматься.

Так, иногда поляки используют названия овощей вместо грубых слов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео @onpolish.

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Другие значения овощей в Польше

Если в Польше вас назвали свеклой, луком или картофелиной, то радоваться нечему. Ведь эти слова могут иметь скрытое значение в польской разговорной речи:

burak (свекла) – так называют грубого, некультурного и невоспитанного человека.

cebulak (лук) – это слово употребляют к очень скупым людям.

ziemniak (картофелина) – а это "характеристика" для несообразительного, недалекого человека.



Быть картофелиной в Польше не очень приятно / Pixabay

Однако не все овощи означают что-то плохое. К примеру, kalafior (цветная капуста) – это просто кудрявый человек.

Поэтому теперь вы будете знать, как реагировать, если внезапно услышите названия овощей в разговоре с поляками.

Впрочем, советуем не стесняться и всегда уточнять у собеседников из других стран значение слов, которые вы не до конца понимаете.