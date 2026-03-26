"Чому В'єтнам, а не Європа": українка розкрила причини незвичного вибору для переїзду
- Українка Христина обрала для переїзду В'єтнам через нижчі ціни та комфортний клімат.
- У В'єтнамі значно дешевше житло, комунальні послуги та харчування порівняно з Європою.
Українка Христина пожила й у Європі, і у В'єтнамі – і азійська країна несподівано видалася їй у рази комфортнішою.
Дуже багато українців для життя за кордоном обрали для себе країни у Європі – а ось блогерка Христина поїхала до далекого В'єтнаму, і ні про що не жалкує. Основна перевага країни – це значно нижчі ціни, але цим плюси точно не обмежуються, повідомляє khrystynashtefiuk.
Європа vs В'єтнам: де краще жити?
Перша перевага В'єтнаму для українки полягає в кліматі. Взимку в більшості країн Європи холодно, світловий день дуже короткий, часто трапляється ожеледиця. Натомість В'єтнам – це країна вічного літа, де в лютому температура тримається на позначці +25 градусів.
Але найбільша різниця між країнами ЄС та В'єтнамом полягає у цінах.
Непогана квартира у спальному районі Європи – 800 – 1000 євро, плюс комуналка, особливо взимку – +150 – 200 євро. У В'єтнамі можна жити за 500 – 700 доларів в апартаментах класу люкс з басейном, тренажерним залом, з видом на море, охороною, прибиранням,
– поділилася дівчина.
Комунальні витрати у В'єтнамі дуже рідко перевищують 50 доларів.
Різниця є і в цінах на послуги: наприклад, у Європі похід у ресторан обійдеться у 50 – 70 євро на двох; у В'єтнамі можна смачно поїсти всього за 8 – 10 доларів.
Навіть ціни на проїзд у громадському транспорті зовсім різні, і у В'єтнамі вони значно нижчі.
Зокрема, одній людині для життя у В'єтнамі доведеться витрачати приблизно 18 925 гривень без урахування заробітної плати, пише Numbeo.
