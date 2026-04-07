Ryanair змінить правила щодо багажу для мандрівників: везти можна буде більше

Люди, що вже літали з лоукостером Ryanair, давно знають про дуже суворі правила компанії щодо ручної поклажі. Якщо її розмір хоч трохи перевищуватиме дозволений, доведеться заплатити чималий додатковий збір.

Польоти з лоукстерами дають неймовірну можливість заощадити на квитках – та натомість слід обирати, що покладете в рюкзак, дуже уважно, адже розмір ручної поклажі, що можна взяти безплатно, обмежений. На щастя, зовсім скоро туристам стане легше – адже і Ryanair, і EasyJet будуть змушені збільшити розмір дозволеного багажу, пише Express.

Як зміниться розмір ручної поклажі в літаках?

Наразі мандрівники, що літають з Ryanair та EasyJet обмежені однією невеликою сумкою, яку можуть взяти з собою безплатно. А ось для того, аби мати додатковий багаж, потрібно платити. Не так давно після зміни правил ЄС Rynair була змушена збільшити свої дозволені розміри особистої поклажі – і наразі пасажири можуть взяти сумку розміром 40 x 30 x 20 сантиметрів – а це на 20% більше, ніж раніше.

Втім, у нормативні акти ЄС знову внесли зміни – і відтепер вони дозволяють мандрівникам брати з собою на борт поклажу розміром до 100 сантиметрів, а також особисту сумку без додаткових витрат.

Відповідне голосування у Європейському парламенті відбулося ще у січні: переважна більшість політиків погодилися, що пасажири матимуть право перевозити невелику валізу, окрім безкоштовних сумок під сидінням, що дозволені зараз. Вага додаткової валізи обмежується 7 кілограмами, пише EuroNews Weekly.

Запропоновані зміни ще має схвалити Європейська Рада, аби вони стали законом, та після цього вони впливатимуть на усіх пасажирів, що подорожують на території ЄС з компанією, що базується в Євросоюзі.

Цікаво! Депутати Європарламенту також виступають за положення щодо того, що діти до 12 років зможуть летіти поруч з дорослим супроводжуючим без додаткової оплати. Наразі авіакомпанії не зобов'язані юридично розміщувати дітей поряд із батьками, хоч в Управлінні цивільної авіації й радять це робити.

