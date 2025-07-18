Польща "позбавить" захисту більшість українських біженців: кого це омине

З 1 листопада критерії прийому до центрів колективного розміщення (OZZ) для українських біженців у Польщі зазнають суттєвих змін. Згідно з новими правилами, право на розміщення в цих установах матимуть лише особи з захищених категорій.

Мовиться про пенсіонерів, вагітних жінок та осіб з інвалідністю. Що саме зміниться для українських біженців у Польщі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie radio.

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Які зміни очікують на українців в Польщі?

15 липня Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт, спрямований на реформування процесу розселення біженців у колективних центрах.

Речник уряду Адам Шлапка заявив, що допомога, яка надаватиметься українцям, буде адаптована до їхніх поточних потреб.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що настав час поступово припинити цей вид підтримки,

– каже він.

Більше як половина мешканців центрів розміщення біженців у Польщі наразі несуть додаткові витрати на проживання та харчування. Згідно з законодавством, усі новоприбулі мають право на безплатне проживання протягом перших 120 днів після прибуття в країну. Після цього початкового періоду вони зобов'язані вносити фінансові внески за своє проживання.

З метою підтримки приблизно 6 000 біженців, які не входять до захищених груп, було започатковано програму "Разом до незалежності". Ця ініціатива використовуватиме кошти Європейського Союзу для субсидування оренди житла та проведення курсів польської мови.

До слова, лише в Мазовецькому воєводстві близько 3 000 осіб проживають у центрах колективного розміщення, понад 1 000 вільних місць – вільні.

Зауважимо, наразі у Польщі кількість біженців з України знизилася до майже 984 тисяч осіб.