У польських школах з'являться нові правила покарання учнів: що зміниться

Незабаром на школи у Польщі очікують значні зміни, адже в уряді країни вже ухвалили новий законопроєкт про права та обов'язки учнів. Він допоможе упорядкувати ставлення до школярів.

Ухвалений законопроєкт передадуть до Сейму, після цього до Сенату, і вже тоді він потрапить на стіл президента країни. Очікується, що більшість змін набудуть чинності вже з 1 вересня 2026 року, пише InPoland.

Як зміняться правила для учнів у Польщі?

Головна зміна, яку пропонує законопроєкт – це упорядкування прав та обов'язків учнів. Зараз правила дуже розпорошені: частина з них записана у конкретних шкільних статутах, інші – у різних правових актах. І стандартів бракує, тож новий закон має зібрати всі правила в одному місці та встановити єдиний стандарт для всієї країни, пише Polskie Radio.

Проєкт передбачає також створення посади Національного омбудсмена з прав учнів, воєводських омбудсменів та шкільних омбудсменів, що працюватимуть на рівні кожної школи, а також додатково на рівні гмін та повітів.

Окремі зміни плануються і для повнолітніх учнів: вони матимуть право заперечувати проти розголошення інформації про свої оцінки чи академічні питання їхнім батькам. Уточнюватимуться й правила щодо виправданої відсутності, аби уникнути розголошення конфіденційної інформації.

Що буде з покараннями у школах в Польщі?

Але найбільших змін варто очікувати у правилах щодо покарання учнів – замість того, аби застосовувати його негайно, школи муситимуть надавати пріоритет виховним та корекційним заходам. А ось санкції будуть застосовувати лише у випадку, якщо усі попередні заходи виявилися неефективними.

Перед покаранням школи матимуть зробити наступне:

винести усне попередження учню;

письмово проінформувати про неналежну поведінку;

укласти освітній договір.

Також серед можливих заходів є вибачення перед постраждалою особою, усунення завданої шкоди та виконання робіт для школи за згодою батьків чи опікуна. Зміни впроваджують для того, аби змістити акцент зі звичайного покарання на те, аби учні брали відповідальність за свою поведінку.

Також у документі наводиться конкретний перелік покарань, до яких може вдатися школа:

попередження;

догана;

догана з попередженням;

переведення до іншого навчального закладу;

виключення з реєстру учнів (де це дозволено правилами);

часткове обмеження доступу до спортивних, культурних чи розважальних заходів.

У складних випадках свою думку щодо порушення правил може висловити учнівське самоврядування чи омбудсмен з прав учнів школи, а також проєкт передбачає, що рішення директора можна оскаржити протягом 7 днів.

