У Німеччині відхилили ідею щодо закриття частини неба над Україною

Уряд Німеччини вважає, що допомога у відбитті російських повітряних атак над частиною України стане безпосереднім втягуванням Альянсу у війну.

Пропозицію залучити ППО низки сусідніх з Україною держав для захисту повітряного простору прокоментував речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

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Уряд Німеччини відхилив пропозицію

Він зазначив, що вже давно були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли би забезпечити літаки НАТО.

Ми відхилили це тоді з важким серцем, адже дійшли висновку, що це буде перетином межі до прямої участі (НАТО у війні в Україні, – 24 Канал). Теж саме стосується і пропозицій, які висловлюються наразі в тому чи іншому світлі,

– сказав Гебештрайт.

В уряді Німеччини вважають, що найважливішою задачею є забезпечення України системами ППО. Штеффен Гебештрайт наголосив, що Німеччина невдовзі передасть Україні третю систему Patriot. За його словами, Німеччина є найбільшим "інвестором" у захист неба над Україною, адже раніше вже передавала Iris-T і Gepard та додаткові боєприпаси до них. Також речник закликав інші країни підвищити їх внески.

Пропозиція закриття неба