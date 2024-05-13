У Німеччині відхилили ідею щодо закриття частини неба над Україною
Джерело:The Guardian
Уряд Німеччини вважає, що допомога у відбитті російських повітряних атак над частиною України стане безпосереднім втягуванням Альянсу у війну.
Пропозицію залучити ППО низки сусідніх з Україною держав для захисту повітряного простору прокоментував речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
Читайте також F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяця, – прем'єр-міністерка Фредеріксен
Уряд Німеччини відхилив пропозицію
Він зазначив, що вже давно були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли би забезпечити літаки НАТО.
Ми відхилили це тоді з важким серцем, адже дійшли висновку, що це буде перетином межі до прямої участі (НАТО у війні в Україні, – 24 Канал). Теж саме стосується і пропозицій, які висловлюються наразі в тому чи іншому світлі,
– сказав Гебештрайт.
В уряді Німеччини вважають, що найважливішою задачею є забезпечення України системами ППО. Штеффен Гебештрайт наголосив, що Німеччина невдовзі передасть Україні третю систему Patriot. За його словами, Німеччина є найбільшим "інвестором" у захист неба над Україною, адже раніше вже передавала Iris-T і Gepard та додаткові боєприпаси до них. Також речник закликав інші країни підвищити їх внески.
Пропозиція закриття неба
- У Бундестазі виступили із пропозицією, що Альянс має взяти участь у відбитті російських атак на Україну. Представники Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та "Зелених" вважають за доцільне розглянути варіант залучення систем ППО на території Польщі та Румунії для захисту неба над західними областями нашої держави.
- Це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.
- Володимир Зеленський раніше звинуватив партнерів у подвійних стандартах. Президент зауважив, що війська Альянсу були задіяні у відбитті атаки Ірану на Ізраїль. Вони "заплющили очі" на те, що Ізраїль не є країною НАТО.