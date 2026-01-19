Аварія швидкісних потягів в Іспанії: чи є серед постраждалих українці

Внаслідок залізничної катастрофи в Іспанії загинули та отримали поранення десятки людей. Станом на зараз підтвердженої інформації про постраждалих або загиблих громадян України немає.

Про це 24 Каналу повідомили у МЗС.

Чи є українці серед постраждалих?

Ввечері 18 січня у муніципалітеті Адамус, що в Іспанії, сталась наймасштабніша за 10 років залізнична катастрофа.

Поїзд компанії Iryo, який прямував за маршрутом Малага – Мадрид, зійшов із рейок та виїхав на сусідню колію, де зіткнувся з поїздом Alvia компанії Renfe. Той що рухався з Мадрида до Уельви. У результаті зіткнення обидва потяги зійшли з рейок.

За даними EFE, наразі відомо про щонайменше 39 загиблих, ще 73 особи госпіталізували. 24 з них перебувають у важкому стані, серед них 4 неповнолітніх.

Станом на 11:00 інформації про громадян України серед загиблих чи постраждалих унаслідок аварії немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Які деталі трагічного зіткнення потягів наразі відомі?